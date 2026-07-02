Canciones de amor y desamor cobrarán vida en ‘Dos de cal por una de arena’

La mezzosoprano Leonor Arreola llevará al público por un recorrido musical lleno de nostalgia, romance y sentimiento con el concierto “Dos de cal por una de Arena”, una velada bohemia en la que revivirá algunas de las canciones más emblemáticas de amor y desamor del repertorio mexicano.

La presentación se realizará el 9 de julio, a las 18:45 horas, en Galería Point, ubicada en Sixto Osuna 61, en el Centro Histórico de Mazatlán, donde estará acompañada por el maestro Luis Ornelas en la guitarra.

El programa reunirá obras que hicieron historia en las voces de grandes intérpretes y compositores como Ferrusquilla, Lola Beltrán y Álvaro Carrillo, entre otros, en un concierto que busca conectar con las emociones del público a través de melodías que han trascendido generaciones.

La velada contará además con la participación especial del percusionista Daniel Audelo y de los cantantes Jorge Echeagaray, Juan Colín y Omar Vázquez, quienes enriquecerán esta propuesta musical.

Con una sólida trayectoria artística, Leonor Arreola es licenciada en Canto y ha participado en más de una decena de producciones operísticas, además de integrar importantes agrupaciones corales como la Compañía Coral Universitaria de la UAN, la Sociedad Coral de Nayarit y el Coro de Cámara Daniel Villegas.

También formó parte del Coro de la República y ha complementado su formación con destacados maestros nacionales e internacionales, además de cursar la Maestría en Educación Artística de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El concierto tendrá un costo de recuperación de 150 pesos y la totalidad de lo recaudado será destinada a apoyar el viaje de la cantante a una serie de cursos corales que realizará en las ciudades de Puebla y México, como parte de su preparación y actualización profesional.

Con esta propuesta, Arreola no sólo compartirá su pasión por la música de concierto y la canción mexicana, sino que también invitará al público a formar parte de un proyecto que impulsa su crecimiento artístico.