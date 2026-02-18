Cantan en armonía en el Primer Encuentro de Coros Escolares

El programa piloto de Coros Escolares, un proyecto impulsado por la SEP y C y Vida y Arte para México reunió a 75 niñas y niños de cuarto y quinto grado de la Escuela Primaria Sócrates en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Bajo la dirección de Perla Orrantia y con el acompañamiento en piano de Lilia Valdespino, los seis grupos corales demostraron el resultado de meses de trabajo iniciados en octubre, ofreciendo un repertorio que incluyó lírica infantil tradicional.

Durante la presentación los niños y niñas interpretaron algunas de las canciones en formato quodlibet, (composición que combina varias melodías de manera simultánea), como Tengo una muñeca/Arroz con leche, así como arreglos especiales de una adaptación inspirada en la Octava Sinfonía de Beethoven con La cucaracha.

El programa concluyó con la canción Soy México, del compositor sinaloense Andrés Gastélum, reafirmando el orgullo por la identidad cultural.

“La experiencia de trabajar en un coro le otorga a los niños y niñas un estado de bienestar; trabajar en metas compartidas desarrolla en ellos sentido de pertenencia lo cual abona a la reconstrucción de nuestro tejido social”, dijo la maestra Perla Orrantia.

“Los niños han recibido el programa con mucho entusiasmo, donde han descubierto facultades artísticas y musicales que no tenían idea que poseían”.

En el comunicado, la asociación Vida y Arte para México afirmó que madres y padres de familia se mostraron visiblemente orgullosos al ver a sus hijas e hijos en el escenario, seguros, concentrados y disfrutando la experiencia.

“Para muchos, fue una oportunidad de apreciar de manera tangible el desarrollo que el canto coral ha generado en sus hijos: mayor seguridad, disciplina, concentración y trabajo en equipo. Los niños estuvieron alegres y entusiasmados de mostrar su desarrollo en habilidades vocales y rítmicas a sus familias y demás participantes. Para muchos de ellos fue su primera experiencia en un escenario y asistencia a un teatro”, se puede leer.

Continúa afirmando que el programa de coros escolares busca acercar la experiencia del arte a niños para que por medio de la belleza que genera el arte, descubran caminos para vivir con propósito y sentido humano.

En el evento estuvieron presentes el director de la escuela Sócrates, el maestro Víctor Manuel Aispuro, el maestro Diego Hernández de parte del departamento de Educación Artística de la SEPyC; Rosa María Estrada Coronado en representación de la secretaría de Educación Pública y Cultura; el escritor Élmer Mendoza; Eva Saiz, presidenta de VAM, Karely Sicairos, miembro del consejo de VAM e Irene Burgos, directora de VAM así como los benefactores de este proyecto como Luis Armando Kuroda.