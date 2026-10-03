Cantan niños por la paz en Culiacán

El evento fue resultado de una colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y Vida y Arte para México A.C., con el apoyo de Culiacán Participa I.A.P. y diversas instituciones benefactoras. La jornada musical reunió a los jóvenes talentos para compartir el trabajo coral del ciclo escolar.

Cerca de 500 niñas y niños de 14 escuelas primarias de Culiacán se congregaron en el Teatro Pablo de Villavicencio para el 1.er Encuentro de Coros Escolares. La iniciativa, que fomenta la expresión artística y convivencia, busca fortalecer lazos comunitarios.

El programa de Coros Escolares tiene como propósito acercar experiencias artísticas a niñas y niños de educación primaria mediante la práctica coral.

El programa de Coros Escolares tiene como propósito acercar experiencias artísticas a niñas y niños de educación primaria mediante la práctica coral.

El programa de Coros Escolares tiene como propósito acercar experiencias artísticas a niñas y niños de educación primaria mediante la práctica coral, generando espacios de expresión y desarrollo de habilidades. Este proyecto inició como piloto en el ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria Sócrates.

Posteriormente, en abril de 2026, se incorporaron ocho escuelas de la zona sur de Culiacán en colaboración con Culiacán Participa I.A.P.: Agustín Melgar, Benito Juárez, Francisco Márquez, Nicolás Bravo, Miguel C. Ontiveros, Gonzalo Montero, Ignacio Allende y Gral. Ramón F. Iturbe.

“Es fundamental continuar promoviendo y ampliando el acceso de niñas y niños a experiencias artísticas dentro de sus comunidades”, expresó Mónica Echeagaray, directora de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La funcionaria también hizo énfasis en el valor de estos espacios para fortalecer lazos de convivencia, participación y comunidad, contribuyendo a prácticas de construcción de paz desde la infancia.

Irene Burgos, directora general de Vida y Arte para México, agradeció a las instituciones, empresas y personas que hicieron posible la realización del encuentro. Mencionó la colaboración de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Instituto Sinaloense de Cultura, Culiacán Participa I.A.P., Fundación GC1, Fundación Coppel e Interceramic.

Posteriormente, Perla Orrantia, directora y coordinadora de la red de Coros de Vida y Arte para México, presentó el programa e inició la actividad con ejercicios de calentamiento y preparación vocal.

En la primera parte, participaron los coros escolares de la Escuela Primaria Sócrates, quienes celebraron el cierre de su programa coral del ciclo 2025-2026. Los alumnos interpretaron piezas de lírica infantil como El coyotito, El gallo pinto y Samba Lelé.

Después de un breve intermedio, ocho nuevos coros se incorporaron al encuentro para dar paso a una presentación conjunta. Alrededor de 500 coristas compartieron el resultado del trabajo realizado en sus respectivas aulas.

La presentación contó con la participación de las directoras corales Alejandra Gastélum, Rasma Medina y Sonia Verdugo, acompañadas por los pianistas Michelle Ferrer y Alfredo Chacón. Cada directora tuvo a su cargo la dirección de una de las piezas interpretadas, propiciando un espacio de encuentro y colaboración entre las distintas comunidades escolares.

Para cerrar la presentación musical, las niñas y niños interpretaron con emoción Soy México, composición de Andrés Gastélum, recibida con entusiasmo por las familias y asistentes.

Al finalizar la presentación, el público reconoció con aplausos el esfuerzo de las niñas y niños y el trabajo realizado por sus docentes y acompañantes.

El encuentro permitió a las familias ser testigos de una experiencia emotiva compartida y del espacio de convivencia que sus hijos han construido a través de la música.