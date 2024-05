Con canciones basadas en poemas de Octavio Paz, Jaime Sabines, Antonio Plaza y otros poetas, musicalizados por músicos mexicanos contemporáneos, el dúo Lux Chordarum, integrado por la soprano Lucy Rivera y el guitarrista José Luis Segura, fue aplaudido por los sinaloenses.

En el Teatro Socorro Astol se presentó el espectáculo Hermosas y fragantes flores, como parte de las actividades del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2024 correspondientes al mes de mayo, en su nuevo formato de temporada que concluirá en octubre próximo.

El dúo, originario de la Ciudad de México, se formó en 2008 y se especializa en promover la música de autores mexicanos vivos inspirada en textos escritos por algunos de los poetas más representativos de Iberoamérica, que grabó ya en un primer disco con seis piezas, titulado precisamente Hermosas y fragantes flores.

Abrió el programa con la pieza Elegía Op. 8, del compositor Ernesto García de León (1952), quien musicaliza un texto de los Cantares mexicanos (Cuicapeuhcayotl), que es precisamente el que da nombre al programa y al disco, y en la que los interprétese se acompañan con onomatopeyas y percusiones a través de la guitarra.

Luego, Tres canciones, del maestro Ariel Waller (1946), quien retoma tres poemas del poeta romántico mexicano Antonio Plaza que hablan de la condición humana, y que son El tonto y el sabio, Así y Yo.

También Por siempre Sabines, de Julio César Oliva (1947), con los poemas No es que muera de amor, Me doy cuenta de que me faltas y Yo no lo sé de cierto, en cuyas composiciones navegan entre el bolero y el lied alemán.

Luego, de la poeta chilena Gabriela Mistral, cantaron tres de las ocho canciones que integran la serie Los versos de la maestra, de Enrique González Medina (1954) con los poemas hechos canción Vergüenza, La balada de la estrella y El aire, muy hermosos.

De Octavio Paz, la pieza Bajo tu clara sombra, de Santiago Gutiérrez Bolio (1978), en cuatro movimientos: Tu nombre, Monólogo, El mar y Bajo tu clara sombra, en los que mediante técnicas especiales de la guitarra se logra crear una atmósfera etérea, acorde con la temática.

Cerró con la pieza Ecos de Andalucía, del mismo José Luis Segura (1980), quien retoma los versos de Federico García Lorca titulados Zarzamora con el tronco gris, Es verdad y Tarde, ¿Estaba mi Lucía con los pies en el arroyo?, en las cuales el poeta se duele del desamor.