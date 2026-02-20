Cantan por México los niños de Sinaloa

Los seis grupos corales demostraron el resultado de meses de trabajo iniciados en octubre, ofreciendo un repertorio que incluyó lírica infantil tradicional.

Los pequeños, de cuarto y quinto grado de la Escuela Primaria Sócrates, se presentaron en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la dirección de Perla Orrantia y con el acompañamiento en piano de Lilia Valdespino.

El primer Encuentro de Coros Escolares de Vida y Arte para México reunió a 75 niños y niñas, que participan en el proyecto impulsado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura y Vida y Arte para México,

Los padres de familia aplaudieron a los pequeños y grabaron los videos del recuerdo.

El evento culminó con una fotografía formal que reunió a autoridades, docentes y participantes.

Durante la presentación los niños y niñas interpretaron algunas de las canciones en formato quodlibet, (composición que combina varias melodías de manera simultánea), como Tengo una muñeca / Arroz con leche, así como arreglos especiales de una adaptación inspirada en la Octava Sinfonía de Beethoven con La cucaracha.

El programa concluyó con la canción Soy México, del compositor sinaloense Andrés Gastélum, reafirmando el orgullo por la identidad cultural.

“La experiencia de trabajar en un coro le otorga a los niños y niñas un estado de bienestar; trabajar en metas compartidas desarrolla en ellos sentido de pertenencia lo cual abona a la reconstrucción de nuestro tejido social”, dijo la maestra Perla Orrantia.

Comentó también que los niños han recibido el programa con mucho entusiasmo, donde han descubierto facultades artísticas y musicales que no tenían idea que poseían.

Madres y padres de familia se mostraron visiblemente orgullosos al ver a sus hijas e hijos en el escenario, seguros, concentrados y disfrutando la experiencia.

Para muchos, fue una oportunidad de apreciar de manera tangible el desarrollo que el canto coral ha generado en sus hijos: mayor seguridad, disciplina, concentración y trabajo en equipo.

Los niños estuvieron alegres y entusiasmados de mostrar su desarrollo en habilidades vocales y rítmicas a sus familias y demás participantes. Para muchos de ellos fue su primera experiencia en un escenario y asistencia a un teatro.

El programa de coros escolares busca acercar la experiencia del arte a niños para que por medio de la belleza que genera el arte descubran caminos para vivir con propósito y sentido humano.

En el evento estuvieron presentes el director de la escuela Sócrates, Víctor Manuel Aispiro; Diego Hernández, del departamento de Educación Artística de la SEPyC; Rosa María Estrada Coronado, en representación de la secretaría de Educación Pública y Cultura Gloria Himelda Félix; el escritor Élmer Mendoza, Eva Saiz, presidenta de VAM; Karely Sicairos, del consejo de VAM; e Irene Burgos, directora de VAM así como los benefactores de este proyecto como Luis Armando Kuroda.

Se hizo un agradecimiento especial Juan Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, por su apoyo al programa y brindar un espacio a los niños para su presentación.

Se hizo un agradecimiento especial Juan Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, por su apoyo al programa y brindar un espacio a los niños para su presentación.