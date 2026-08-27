Cantan sinaloenses en la casa de Mozart en Viena

El bajo Cyan Rangel, de Culiacán, y el tenor Alexander Torres, de Mazatlán, ofrecieron un recital en la Mozarthaus Vienna, la casa donde vivió Mozart, como parte de la Vienna Opera Academy 2026.

Durante este recital en el histórico recinto, Alexander Torres interpretó la pieza “Kuda, kuda vy udalilis” de la ópera Eugene Onegin, del compositor Tchaikovsky.

Por su parte, Cyan Rangel cantó “Non più andrai”, una selección de Le nozze di Figaro, del propio Mozart, ante el público asistente.

Dos días antes de su actuación en la Mozarthaus, los cantantes sinaloenses se presentaron en el Bellini Hall de los Vienna Opera Studios.

En esa ocasión, Alexander Torres interpretó “Torna ai felici dì”, de la ópera Le Villi de Puccini, mientras Cyan Rangel cantó “La calunnia”, de Il barbiere di Siviglia, de Rossini.

La participación de Rangel y Torres se enmarca en la Vienna Opera Academy 2026, un programa intensivo que les permite proyectar su formación artística a nivel internacional. Cyan Rangel es actualmente integrante activo del Taller de Ópera de Sinaloa, y Alexander Torres es egresado de este mismo programa del Instituto Sinaloense de Cultura.

La actividad de los artistas continúa en Austria con más funciones. Alexander Torres tendrá una presentación como Don José en la ópera Carmen, donde Cyan Rangel interpreta el papel de Zúñiga.

Además, el bajo culiacanense ofrecerá dos funciones adicionales como Fígaro en la ópera Le nozze di Figaro.

Las presentaciones de los jóvenes cantantes reflejan el talento y la preparación que se impulsa desde Sinaloa y se proyecta en uno de los centros musicales de Europa, se informó.