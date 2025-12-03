‘Cantando llegamos y cantando me gustaría que me despidieran’: Joan Manuel Serrat

En la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no cabía nadie ya. ¿El culpable? Un tal Joan Manuel Serrat, que llegó quince minutos después de la hora pactada, pero no por eso fue recibido con menos cariño.

Acompañado de Anna Guitart, comisaria de la delegación de Barcelona como ciudad Invitada de Honor de esta edición de la Feria, compartió que Serrat dijo que deseaba venir a Guadalajara como barcelonés, y luego de que el cantautor agradeciera la paciencia de los asistentes, les cedió la palabra.

Al inicio, las preguntas se enfocaron en el papel que tienen la música y la poesía en su vida, una dupla que es uno de los elementos que lo ha distinguido en sus décadas de carrera.

Mencionó que la canción es uno de sus medios de comunicación predilectos, “que cantando llegamos, y cantando me gustaría que me despidieran; todos merecen ser cantados, y todo se puede cantar”, expresó. Este viernes recibirá un doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, uno que aceptará, dijo, con mucho cariño y orgullo.

Nacido en Barcelona, habló del barrio en el que creció: “Uno cercano al mar y a la montaña, obrero, de población mayoritariamente migrante de otras zonas de España, de países árabes y de América Latina”, dijo y luego añadió: “Mis canciones están llenas de barrio y difícilmente podría haber escrito alejado de mi propia realidad”, pero también habló de los poemas que se convirtieron en parte de su obra, como los de Antonio Machado y Miguel Hernández, quien murió en una prisión a causa del régimen franquista.

El propio Serrat se vio afectado por la dictadura: en 1976 se exilió en México, acogido por la familia Taibo, lo que comenzó una relación de cariño, con sus claroscuros, con el país.

“Desde entonces”, señaló, “siempre que llamo la puerta me dicen ‘¿por qué llamas si la puerta está abierta?’”. Sobre su adaptación a la vida de este lado del Atlántico, comentó que ha querido “amar este país con toda su hermosura y las dificultades que conlleva, porque es un poco complicado, alburero... ha sido franca, cotidiana, complicada porque su país es duro en algunas de sus partes”. El cariño que recibía de la prensa probaba lo contrario.

Cuando le preguntaron cómo se sentía en el retiro, el barcelonés hizo una aclaración: “’Retirar’ es una palabra fea; ‘jubilación’, también. Yo he renunciado a cualquier tipo de jubilación”, ya que ha dejado de subir al escenario y salir de gira por el rigor de los viajes y de cantar que implica, pero eso no significa que se haya retirado de nada, excepto de ese esfuerzo de tocar en vivo, “y he de confesar que no siento añoranza, sólo la de compartir con la gente, con la manera e intensidad que lo he hecho durante casi 60 años”.

Elogió el espíritu rebelde e inconforme de la juventud, con la que departirá en Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat, este 4 de diciembre, en el auditorio Juan Rulfo, y lamentó no tener las posibilidades de esa etapa en ese momento.

“Sería bueno que [la etapa juvenil] ocurriera a lo largo de la vida de todo ser humano, pero no se puede”, y espera que eso lo sepan las nuevas generaciones: que ese estado es temporal y relativo. Lo único que le molesta de la vejez es que “esta sociedad, ya de por sí soberbia y dura, tenga maltrato con gente que ha entregado su vida”, remató.

Aunque no tiene ningún proyecto artístico en puerta, pide que no se le considere mentiroso por haber dicho este día que no estaba interesado en hacerlo, porque tal vez el día de mañana lo haga. Así como viajar a la FIL, a pesar de estar alejado de otro tipo de eventos y apariciones públicas. “¿Por qué estoy aquí? Porque quería estar en Guadalajara, y aproveché que Barcelona estaba invitada, porque si no me hubieran invitado, lo hubiera hecho yo solito”. Y por lo visto, nunca encontrará la puerta cerrada.