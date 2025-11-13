Cantará el Taller de Ópera de Sinaloa en ‘El Arte Alegra Tu Parque’

El Taller de Ópera de Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura Ofrecerá un concierto este viernes 14 a las 17:00 horas, en el marco del programa “El Arte Alegra tu Parque”.

Este se realiza en coordinación con Parques Alegres I.A.P, y que se desarrollará en la Unidad Deportiva Jimmy Ruiz de la colonia 21 de Marzo de esta capital, donde presentará una Gala Mexicana.

Bajo la dirección artística del maestro José Manuel Chú Reyes, vocal coach de la compañía, el programa contará con acompañamiento al piano de la maestra Zlatina Valkova y/o Salomón Gil y contendrá un repertorio ameno y accesible para todo público con canción mexicana popular.

La generación 2025-2026 del Taller de ópera la integran los intérpretes: Blanca Nayleth Espinoza Rodríguez (soprano); Erick Daniel Plantillas Rodríguez (barítono bajo), Ana Cecilia Ruiz Antelo (soprano), Cyan Alejandro Rangel Ramírez (bajo), Ana Priscila Sotomayor Delgado (soprano), Evelyn Tovón Cerón (soprano), Belén Elisama Valenzuela Mata (mezzosoprano), Alejandro Hernández Pacheco (tenor)y Ángela Patricia Rodríguez Juárez (mezzosoprano).

Entre las piezas a interpretar se hallan los temas Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero; La Bikina, de Rubén Fuentes; Estrellita, de Manuel M. Ponce; La negra noche, de Emilio Uranga; Ya lo sé que tú te vas, de Alberto Aguilera; La Borrachita, de Tata Nacho.

Además, en solos o duetos, interpretarán joyas de la música nacional como Noche de Ronda, de Agustín Lara; Amor Eterno, de Alberto Aguilera; Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez; China Chinita, de Néstor Rincón; Besos Robados, de Jorge del Moral; La Malagueña, de Elpidio Ramírez, y Cielito lindo, de Quirino Mendoza.

Respecto al programa El Arte Alegra tu Parque, este es una iniciativa ciudadana a través de la institución de asistencia privada Parques Alegres, con apoyo del ISIC, para llevar arte y cultura a la población a través de espectáculos de calidad.

El programa continúa el viernes 21 de noviembre a las 17:00 horas con el Coro de la Ópera de Sinaloa, que se presenta en la Unidad Deportiva del Fraccionamiento Antonio Nakayama; el sábado 6 de diciembre, la Compañía Folclórica Sinaloense se presenta en la Plazuela Municipal de Aguaruto.

El sábado 13 de diciembre cierra el ciclo con un concierto a cargo de la Orquesta Juvenil de la Escuela Superior de Música, que se presenta en la Unidad Deportiva Prados del Sur, en el fraccionamiento Prados del Sur.