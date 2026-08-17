‘Canto y Tradición’ reúne juventud y pasión por el bel canto

En una noche cargada de emotividad y rigor técnico, solistas del Coro Ángela Peralta e integrantes de la Escuela de Canto del Centro Municipal de las Artes conquistaron al público durante el concierto “Canto y Tradición”, celebrado en Casa Haas.

El espectáculo marcó el cierre triunfal del Curso de Perfeccionamiento Vocal, impartido por el renombrado tenor José Manuel Chú, diseñado para dotar a los jóvenes talentos de herramientas avanzadas en técnica vocal, interpretación y dominio del escenario.

A lo largo de la velada, las voces participantes ofrecieron un recorrido por distintas épocas y estilos de la música lírica, con obras de destacados compositores europeos, principalmente del repertorio italiano, además de piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi y Christoph Willibald Gluck.

El escenario cobró vida con las interpretaciones de José Arturo Rauda, Nadia Hernández, Romeo Baños Estrada, Carla Beltrán, Jorge Palacios, Roberto Carlos Sánchez, Nury Espinoza, José Luis Velarde, Nicole Gallardo, Melanie Valles, Rodrigo Becerril, Shellyara Hinojosa y Antonio Lizárraga.

En la recta final del concierto, Paulina Soria interpretó Ruhe sanft, mein holdes Leben, de Wolfgang Amadeus Mozart; Ángela Rodríguez llevó al escenario Stride la vampa, de Il Trovatore, de Giuseppe Verdi; Itzel Furichi, interpretó Voi che sapete, de Le nozze di Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, cerrando una velada que permitió apreciar la diversidad y riqueza del repertorio operístico.

Los cantantes fueron acompañados musicalmente en todo momento por el solista maestro Sergio Castellanos, pianista del Coro Ángela Peralta, teniendo una actuación especial el joven Matthew Alexander Martínez, alumno de la Licenciatura en Canto del CMA, quien acompañó al tenor Antonio Lizárraga.

“Canto y Tradición” se convirtió así en un espacio para reconocer el talento de las nuevas generaciones de cantantes y, al mismo tiempo, refrendar la importancia de la formación artística que se impulsa desde el Centro Municipal de las Artes.