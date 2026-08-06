’Canto y Tradición’ reunirá a nuevas voces del arte lírico

El sábado 15 de agosto a las 19:00 horas, Casa Haas será el escenario ideal para el concierto “Canto y Tradición”, una velada dedicada al bel canto protagonizada por solistas del Coro Ángela Peralta, alumnos de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes y el tenor José Manuel Chu.

Durante esa noche se reflejará el resultado del trabajo desarrollado en el Curso de Perfeccionamiento Vocal, impartido por el maestro José Manuel Chu, donde alumnos del coro y estudiantes de canto, estuvieron en preparación en las aulas del 10 al 14 de agosto de este año en el CMA.

El repertorio de “Canto y Tradición” ofrecerá un recorrido por distintas etapas fundamentales del arte lírico, comenzando con arias antiguas italianas, piezas esenciales dentro de la formación de todo cantante, para posteriormente adentrarse en algunas de las páginas más representativas del repertorio operístico.

Cada interpretación será el resultado del trabajo técnico y artístico desarrollado a lo largo del curso, convirtiendo el concierto no solamente en una presentación ante el público, sino también en una muestra del proceso de crecimiento de los participantes.

La presencia de José Manuel Chu representa además una oportunidad de acercamiento con una figura vinculada a la formación y promoción del arte lírico, su experiencia como intérprete y docente permitirá a los estudiantes recibir orientación, compartir inquietudes y fortalecer herramientas que contribuyan a su desarrollo artístico.

María Murillo, directora del Coro Ángela Peralta, indicó que esta experiencia se convertirá para los alumnos en un contacto positivo con el director del Taller de Ópera de Sinaloa, además de brindarles la posibilidad de mostrar ante el público los avances alcanzados durante su preparación.

“Canto y Tradición” permitirá descubrir el crecimiento de los solistas del Coro Ángela Peralta y de los estudiantes de la Licenciatura en Canto, al tiempo que ofrecerá un acercamiento a la nueva generación de talentos que se está formando en el arte lírico en Mazatlán.