Carlos Osuna estrenará ‘Pazzione’ en Mazatlán: un viaje íntimo por la música italiana

El tenor internacional Carlos Osuna, orgulloso “pata salada” y único cantante mexicano de planta en la Ópera Estatal de Viena, regresará este sábado 13 de diciembre al Teatro Ángela Peralta para ofrecer por primera vez en vivo el repertorio completo de su reciente álbum Pazzione, lanzado durante el verano y descrito por él como “una loca pasión por la música italiana”.

Osuna llegó a México hace apenas unos días para pasar las fiestas decembrinas con su familia, después de cerrar una intensa temporada en Viena.

El cantante confirmó que aprovecharía su estancia para presentar el primer concierto del álbum.

“Tenía tiempo sin venir en diciembre y qué mejor que celebrarlo cantando en casa”.

El tenor explica que Pazzione nació de la unión de dos palabras italianas: pazzo (loco) y passione (pasión).

“Así describo yo lo que siento por la música italiana, una loca pasión”, comenta. El concierto permitirá escuchar temas icónicos del repertorio popular italiano, como ’O sole mio, Parla più piano, tema de El Padrino, compuesto por Nino Rota, Caruso, Volare, Torna a Surriento y otras piezas inmortales incluidas en los 11 temas del disco.

Aunque su nombre suele asociarse a la ópera, Osuna aclara que este proyecto es distinto.

“No será ópera, es música popular italiana. Quiero que venga toda la gente que me ha seguido y quienes quieran escuchar canciones hermosas en una noche íntima y muy cercana”.

El pianista Juan Pablo García, originario de Guadalajara, pero radicado en Mazatlán, lo acompañará sobre el escenario. Además, tendrá una participación especial interpretando algunos temas italianos en solitario.

“Es un concierto totalmente en italiano y es el primero dedicado enteramente a Pazzione. Nunca había hecho un recital con esta temática”, explicó el tenor.

Este año ha sido especial para Osuna. El 1 de diciembre cumplió 15 años de trabajo ininterrumpido en la Ópera Estatal de Viena, un logro que celebra con orgullo.

“Creo que he hecho unas 500 funciones en estos 15 años. Terminé la última, El caso Makropulos, el 6 de diciembre y al día siguiente ya estaba volando a Mazatlán”, relata entre risas.

También recuerda que el álbum contó con apoyo del Instituto de Cultura de Sinaloa, dirigido por Juan Salvador Avilés, además del productor Steven Hopkins.

Sobre el futuro, Osuna mantiene abiertas todas las posibilidades. Aunque planea darse una pausa en grabaciones durante 2026, no descarta nuevos proyectos.

“Me gustaría hacer varios álbumes más, algo con banda, quizá tangos, quizá ópera, ya veremos”.

Consciente del papel que los artistas locales juegan en la vida cultural de Mazatlán, Osuna envía un mensaje directo al público.

“Que se llene el Teatro Ángela Peralta, que se sienta el apoyo a los talentos locales, no solo a mí, sino a todos los artistas y deportistas de la ciudad, necesitamos del público y de los empresarios para seguir creando momentos de alegría en tiempos tan difíciles”.

La cita es este sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas, en un concierto que promete ser una velada íntima, emotiva y profundamente italiana.

Según Osuna, quizá al final haya “algo improvisado para cantar todos juntos”, como un regalo especial para su público mazatleco.

Para agendar

Evento: Concierto de Carlos Osuna “Pazzione”

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Fecha: Sábado 3 de diciembreHorario: 20:00 horas

Costo: Orquesta, 500 pesos; Primer balcón, 400 pesos; Segundo balcón, 300 pesos y Tercer balcón, 200 pesos.

Boletos: Taquilla del teatro