Carlos Osuna regresa a Mazatlán con Pazzione, una noche que desbordará pasión y música italiana

Mazatlán está a días de vivir una de esas noches que quedan tatuadas en la memoria colectiva: el regreso al escenario del Teatro Ángela Peralta del tenor mazatleco Carlos Osuna, quien presentará Pazzione, su más reciente álbum, un homenaje brillante y conmovedor al cancionero italiano. La cita es el 13 de diciembre a las 20:00 horas.

Pero Pazzione no es solo un título. Es, en palabras del propio artista que ha triunfado fuera de su País, un estallido emocional:

“Es la mezcla de pasiones con doble ‘s’ y lleva doble ‘z’, porque es pasión y es locura. Es la fusión de dos palabras que desembocan en el título de mi segundo álbum, lanzado este verano. Para mí la ópera y, en particular, las canciones italianas tradicionales y populares, son una loca pasión.”

Con esa fuerza visceral, el tenor invita a su ciudad a acompañarlo en una noche que promete intensidad, virtuosismo y emoción pura.

Un concierto que abraza lo mejor del cancionero italiano

Durante la entrevista, Carlos Osuna se explayó sobre la riqueza cultural detrás del repertorio que compartirá con el público mazatleco:

“Vamos desde la belleza de ‘Caruso’, de Lucio Dalla, hasta la icónica ‘O Sole Mio’, que yo siempre he considerado un himno de Italia. Así como para nosotros ‘El Cielito Lindo’ representa identidad, para ellos esta música es parte de su corazón.”

Y no solo se trata de grandes clásicos. El tenor explicó que el programa está integrado por 11 temas del álbum y otros que completan un viaje musical que recorre Italia desde Nápoles hasta el cine:

“Son canciones de grandes compositores italianos, napolitanos, que han puesto en alto el nombre de Italia a través de la música popular. También incluiremos temas icónicos como los de Nino Rota en El Padrino, y piezas que conocemos en Latinoamérica como ‘Volare’.”

Una noche especial para Mazatlán

Para Carlos Osuna, cantar este repertorio en su tierra tiene un valor emocional profundo:

“Llevar esta música al Teatro Ángela Peralta y poder mostrar en vivo los arreglos y melodías que hicimos con tanto cariño representa un gran reto y una enorme emoción. Es también cumplir con las expectativas del público italiano y de quienes aman este idioma.”

Aunque Steven Hopkins —productor y pianista del álbum— no podrá acompañarlo, Osuna adelantó algo que entusiasmará al público:

“Afortunadamente tendremos al maestro Juan Pablo García al piano. Él también hará solos que son sorpresa, propuestas muy suyas. Será un concierto muy bonito, lleno de grandes canciones italianas.”

Una invitación directa del artista a su público

Carlos Osuna fue claro, contundente y cercano:

“Invito a la gente a que venga el 13 de diciembre, en punto de las 8 de la noche. Que nos ayuden a abarrotar el Teatro Ángela Peralta para compartir esta música, esta pasión y esta locura bonita que es Pazzione.”

Este llamado es una invitación; es un abrazo a su ciudad, un gesto de gratitud, una celebración compartida.

El Festival Cultural Mazatlán 2025 ofrece, con Pazzione, una oportunidad única: Escuchar a un tenor internacional nacido en esta tierra, disfrutar del piano exquisito de Juan Pablo García, vivir un recorrido emocional por las melodías más emblemáticas de Italia y presenciar el estreno en Mazatlán de un álbum construido desde el amor, la técnica y la entrega absoluta.