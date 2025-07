$!Carlos Osuna rinde tributo a Italia con ‘Pazzione’

El “patasalada”, quien se encuentra de vacaciones en el puerto, dijo que le gustaría en un futuro realizar álbumes en varios géneros, en distintos idiomas.

“A mí me gustaría hacer discos de muchos géneros distintos y de distintos países, distintos idiomas. Y ahora quise hacer como un tributo a Italia, con las canciones icónicas italianas, así como dice ‘Nostalgias’ que han sido las canciones de toda la vida de México, que son como Granada, Bésame mucho, Dime que sí, Júrame, pues en este disco italiano quise hacer lo mismo”.

El disco incluye arias clásicas del repertorio italiano, canciones napolitanas y piezas contemporáneas, todas interpretadas con una sensibilidad que ha sido elogiada por la crítica internacional.

Osuna logra equilibrar la tradición con una visión personal y moderna, aportando frescura a obras consagradas.

“Las canciones son como la cultura italiana, la canción de ‘O sole mio’, que es como el ‘Cielito Lindo’ de nosotros o por ejemplo, ‘Nel blu, dipinto di blu’, que dice volare oh oh, que aquí hemos escuchado mucho con los Gipsy Kings, o la de ‘Caruso’ que es un tema que habla sobre la vida del gran tenor italiano Enrico Caruso, o ‘Parla Piu Piano’, que es el tema de la película El padrino y así busqué 11 temas, se hizo una selección muy grande hasta que se arregló con estos 11, sobre todo son temas que a mí me gustan”, comentó.

Logra un gran ensable

Con una voz que conjuga técnica impecable y una expresividad profundamente conmovedora, aunado al buen ensamble que realizó con el pianista y director estadounidense Stephen Hopkins, se logró una mancuerna extraordinaria que se ve reflejada en el álbum.

Cabe destacar que Hopkins es director de orquesta en la Wiener Staatsoper de la Ópera Estatal de Viena y ha dado conciertos en escenarios internacionales desde Estados Unidos hasta México, España, Italia, Alemania, Eslovaquia y Austria, entre otros.

Además desde su llegada a Viena en el 2010, ha preparado musicalmente docenas de producciones con muchos cantantes destacados, entre ellos Roberto Alagna, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, George Gagnidze, Elīna Garanča, Véronique Gens, Peter Mattei, Erin Morley, Inva Mula, Leo Nucci, Patricia Petibon, Erwin Schrott, Anne Schwanewilms, Pietro Spagnoli, Catherine Wyn-Rogers, Ramón Vargas y Pretty Yende.

Y actualmente preparó esté al lado del mazatleco, quien con este nuevo trabajo discográfico reafirma su lugar como una de las voces más destacadas del panorama operístico actual.

“Como pianista estuvo Stephen Hopkins, que es un amigo pianista que trabajamos juntos en la Ópera de Viena. Justamente llegamos el mismo año, en el 2010 empezamos juntos y desde entonces hemos sido grandes amigos y siempre hemos querido trabajar juntos, ya hemos hecho varias cosas y entonces cuando me salió la oportunidad de hacer este álbum al piano no la pensé mucho, como que ya se la debía, y aparte que tenemos una gran amistad”.

“Para mí este álbum resume mucho lo que es la música italiana, que es esa pasión que tiene, la locura, el desenfreno que tiene, los italianos son muy pasionales y dramáticos igual que los mexicanos, yo creo que en eso compartimos muchas cosas, y contento de poder hacer un segundo álbum que no es fácil, lógicamente hacerlo no es fácil y pagarlo menos”.

El cantante está muy agradecido con el Instituto Sinaloense de Cultura, que justamente con este álbum de alguna manera celebra el 50 aniversario de su fundación.

Pasión y amor en este álbum

Pazzione cuenta con la colaboración de reconocidos músicos y arreglistas.

“Este álbum nace del deseo de compartir emociones profundas, de contar historias que todos llevamos dentro; van a encontrar música muy bonita, canciones que hablan mucho sobre la naturaleza, canciones que hablan sobre el amor, de cosas muy pasionales”, declaró el tenor.

“Este álbum bien pudo haber llamado ‘Nostalgias Italianas’, porque las canciones son canciones que las escuchas y te pones triste y a la vez contento, porque a veces las canciones de amor no necesariamente te traen tristeza de recordar algo trágico, si no, es como esa nostalgia de recordar un amor bonito o ha personas que ya no están; en lo particular me gusta mucho como la profundidad en las letras, en los textos”.

Su distintivo propio en el álbum señaló que será la emoción en cada interpretación.

“El distintivo mío es tratar de buscar la música que más me gusta y la que considere más bonita de cada género y de cada país. Ahorita ya llevamos el disco mexicano con las canciones que más me gustan y con las que crecí, y ahora con este de música italiana, que no es ópera enfatizó, porque son canciones populares italianas que lógicamente suenan como como ópera porque nosotros la cantamos con la voz operística, sería buscar lo mismo, las canciones más emblemáticas y que más me guste cantar”.

“Porque yo sí siento que cuando canto algo que a mí me gusta y que siento, lo puedo transmitir, la gente lo percibe y aunque no entienden nada, seguramente percibirán la alegría, la tristeza o el dolor, o lo que yo quiera transmitir a través del arte que uno tiene que es la voz”, dijo.

Carlos Osuna, quien ha sido solista del Wiener Staatsoper y ha pisado los escenarios más importantes de Europa y América, continúa consolidando una carrera que combina rigor técnico, carisma y una conexión única con el público.

Con Pazzione, el tenor invita a los oyentes a dejarse llevar por la fuerza de la música y por una voz que, sin duda, seguirá resonando en los más altos escenarios del mundo.

“Hay planes de presentar el álbum aquí, todavía estamos en eso, me gustaría presentarlo ante la gente que me vio crecer, espero tener pronto noticias”, compartió.

El álbum ya se puede escuchar por todas las Plataformas Digitales de Música.

Canciones

En el disco se podrán escuchar Caruso, compuesta por Lucio Dalla para recordar al tenor Enrico Caruso; Díganselo a ella (Dicitincello vuie); Habla más suave (Parla piú piano, tema de amor de la película El padrino); Marechiare (nombre de un barrio de Nápoles); Torna a Surriento (Regresa a Sorrento)

Así como Háblame de amor, Mariú (Parlami d’amore, Mariú); Corazón ingrato (Core ‘ingrato); Non ti scordar di me (No me olvides); O Sole mio (El Sol mío); Mattinata (La aurora o mañana) y Nel blu dipinto di blu (Azul, pintado de azul, más conocida como Volare).