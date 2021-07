Carlos Rudess rinde tributo a Luis Miguel

Una noche romántica se vivió en el programa Miércoles de Concierto de Radio Universidad con la presentación del espectáculo del también catedrático de la Escuela de Música Carlos Rudess, dando inicio al primer bloque con la ejecución del romántico tema Sabor a mí, del compositor mexicano Álvaro Carrillo, seguido del imperdible título Somos novios, del maestro Armando Manzanero, además de Reloj, de Roberto Cantoral, y Júrame, de María Grever.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, el músico deleitó a grandes y chicos que se dieron cita virtual para disfrutar del concierto que forma parte de la agenda cultural de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora cultural.

En un segundo bloque, la velada continuó con la ejecución de los temas Perfidia, de Alberto Domínguez, El día que me quieras, de Alfredo Lepera y Carlos Gardel; también hubo espacio para la nostalgia con el título Hasta que me olvides, del cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano Juan Luis Guerra, además de Culpable o no, de Juan Carlos Calderón.

Antes de finalizar su presentación, el músico mencionó que, en el trayecto de su carrera musical, ha optado por estudiar a los que considera los mejores y de los que quiere aprender, tal es el caso de Journey, Carlos Santana, Air Supply y claro Luis Miguel, uno de los grandes intérpretes en español y que actualmente está en boga con su recién estrenada serie en plataformas de streaming.

En un tercer y último bloque, el recital culmina con La incondicional, de Juan Carlos Calderón, Y de Mario de Jesús y cerrando con Échame a mi la culpa, del actor, cantante y compositor sinaloense José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’.