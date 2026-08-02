Carlos Ruiz compartirá su experiencia con Banda MS en el Foro de Percusiones del CMA

El percusionista mazatleco Carlos Ruiz, actual baterista de Banda MS, será uno de los maestros que compartirán sus conocimientos en el Primer Foro de Percusiones 2026 del Centro Municipal de Artes (CMA), cuyas actividades gratuitas inician este lunes y se extenderán durante toda la semana.

Para Ruiz, formar parte de este encuentro tiene un significado especial, no sólo por regresar al lugar donde se formó como músico, sino porque ahora lo hace como docente, con la intención de inspirar a las nuevas generaciones de percusionistas.

”Me enorgullece ser parte de este foro porque me gustaría compartir el camino que he recorrido, desde un niño que soñaba y jugaba con la música hasta convertirme en músico profesional”, expresó.

El músico destacó que podrá participar en todas las actividades gracias a que las fechas de la gira de Banda MS coincidieron de manera favorable con el calendario del foro.

”Se acomodaron perfectamente las fechas. Llego el día 3, después de tocar en el Palenque de la Feria de Durango, y voy a estar toda la semana aquí compartiendo con todos”, comentó.

Ruiz señaló que el objetivo será colaborar en cualquier área que sea necesaria, desde la enseñanza básica para quienes apenas comienzan en la percusión hasta compartir experiencias de su trabajo como baterista de una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano.

”Vamos a colaborar en todo, desde alguien que llegue sin mucho conocimiento hasta compartir lo que hacemos actualmente como parte de Banda MS, que muchos jóvenes sueñan con alcanzar”, señaló.

Un regreso al lugar donde nació su carrera

El percusionista recordó que su formación en el Centro Municipal de Artes fue determinante para llegar preparado al ámbito profesional.

Durante sus años como estudiante, explicó, recibió una educación integral que le permitió desarrollarse en distintos géneros musicales.

”Los lunes tocábamos jazz, los martes banda sinaloense, los miércoles orquesta sinfónica, también ensamble de percusiones, era una formación muy completa que nos enseñó a movernos entre diferentes estilos y nos dio las herramientas para enfrentarnos a cualquier escenario”.

Esa preparación, dijo, fue la que posteriormente le permitió integrarse al mundo profesional y consolidarse como baterista de Banda MS.

”Estoy orgulloso de ser alumno del Centro Municipal de Artes y agradecido con maestros como Manuel Rocha, Ricardo Montes y ahora con mi colega Max Carrión, con quienes hoy tengo la oportunidad de compartir este foro”, comentó.

De alumno a maestro

Tras egresar del CMA, Ruiz fue invitado a integrarse a la planta docente de la institución, donde impartió clases durante ocho años.

Esa experiencia despertó en él una vocación por la enseñanza que continúa desarrollando actualmente a través de Colegas Estudio, academia respaldada por Lizos Music, empresa encabezada por Sergio Lizárraga.

El proyecto, explicó, evolucionó de una escuela enfocada únicamente en batería a un espacio donde se imparten clases de piano, guitarra, bajo, acordeón, bajo quinto y otros instrumentos para alumnos desde los cuatro hasta los 70 años.

”Es una escuela donde vas a aprender, disfrutar y soñar con la música”, explicó.Ruiz destacó el respaldo que ha recibido de Sergio Lizárraga para impulsar la formación de nuevos músicos.

”Él es un apasionado de la música y quiere retribuir a la sociedad mazatleca parte de todo lo que ha recibido Banda MS. Hay apoyos y becas para quienes realmente tienen interés en aprender”.

Una semana para aprender percusión

El baterista hizo un llamado a estudiantes, músicos y público en general para aprovechar las actividades gratuitas del foro.

”Invitó a toda la gente a vivir esta semana de diversión, conocimiento y aventura musical. Es importante seguir abriendo espacios dedicados exclusivamente a la percusión, porque la formación musical y la cultura también fortalecen la música popular”.

Añadió que una formación integral permite a los músicos desenvolverse en distintos escenarios.

“Lo más valioso es ser multigénero. Que un día puedas tocar banda, al siguiente música clásica, después un ensamble de percusiones o una batucada. Esa versatilidad es la que abre las puertas en el mundo profesional”.

El Primer Foro de Percusiones 2026, organizado por el Centro Municipal de Artes, reúne desde este lunes a destacados percusionistas, maestros y estudiantes en una semana de clases magistrales, talleres, conferencias y conciertos gratuitos, con el propósito de fortalecer la formación artística y convertir a Mazatlán en un punto de encuentro para la comunidad percusiva del noroeste del país.