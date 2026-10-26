Carlos Zazueta lleva su literatura infantil a nuevos lectores de Latinoamérica

Con la publicación de “Manu y su sombrero embrujado” en Cuentos para soñar sin límites, una antología infantil de autores emergentes hispanoamericanos, el escritor sinaloense Carlos Zazueta abre una nueva etapa en su trayectoria: llevar sus historias infantiles más allá del ámbito local y alcanzar lectores de distintos países de Latinoamérica.

El volumen, impulsado por Factor Literario, reúne cuentos seleccionados mediante una convocatoria que, de acuerdo con el autor, recibió más de 500 propuestas en su primera etapa. De ese conjunto, 29 trabajos avanzaron a una siguiente fase, hasta llegar a la selección final que integra la publicación.

Para Zazueta, formar parte de esta antología representa una satisfacción especial, pues considera que su elección reconoce la calidad de su trabajo, evaluado por un jurado que desconocía su trayectoria literaria.

“Es una satisfacción porque el jurado está integrado por personas que no te conocen, que no conocen tu carrera literaria, que no saben nada de ti”, expresó.

El escritor explicó que le interesó participar porque Factor Literario no es una editorial tradicional, sino una plataforma que busca impulsar a autores y ofrecerles una proyección mayor en otros países. Aunque la organización se encarga de seleccionar los textos y conformar el libro, los escritores deben promover sus propias obras.

Una tarea que Zazueta ha asumido durante los últimos años con sus publicaciones de literatura infantil, las cuales ha presentado y difundido principalmente en escuelas.

“Esta antología me proyecta a públicos más internacionales, voy a poder ser leído por lectores de otros países”, señaló.

El autor considera que esta oportunidad puede ampliar el alcance de su trabajo, pues sus cuentos anteriores han circulado principalmente en Sinaloa. La publicación de “Manu y su sombrero embrujado” le permitirá llegar a nuevos públicos, con la posibilidad de que su historia sea leída en al menos ocho o nueve países latinoamericanos.

Zazueta adelantó que contempla realizar una presentación del volumen, en la que también hablará sobre el proceso de escritura y la disciplina que requiere la creación literaria.