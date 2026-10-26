Carlos Zazueta lleva su literatura infantil a nuevos lectores de Latinoamérica

Con la publicación de “Manu y su sombrero embrujado” en Cuentos para soñar sin límites, una antología infantil de autores emergentes hispanoamericanos, el escritor sinaloense Carlos Zazueta abre una nueva etapa en su trayectoria: llevar sus historias infantiles más allá del ámbito local y alcanzar lectores de distintos países de Latinoamérica.
El volumen, impulsado por Factor Literario, reúne cuentos seleccionados mediante una convocatoria que, de acuerdo con el autor, recibió más de 500 propuestas en su primera etapa. De ese conjunto, 29 trabajos avanzaron a una siguiente fase, hasta llegar a la selección final que integra la publicación.
Para Zazueta, formar parte de esta antología representa una satisfacción especial, pues considera que su elección reconoce la calidad de su trabajo, evaluado por un jurado que desconocía su trayectoria literaria.
“Es una satisfacción porque el jurado está integrado por personas que no te conocen, que no conocen tu carrera literaria, que no saben nada de ti”, expresó.
El escritor explicó que le interesó participar porque Factor Literario no es una editorial tradicional, sino una plataforma que busca impulsar a autores y ofrecerles una proyección mayor en otros países. Aunque la organización se encarga de seleccionar los textos y conformar el libro, los escritores deben promover sus propias obras.
Una tarea que Zazueta ha asumido durante los últimos años con sus publicaciones de literatura infantil, las cuales ha presentado y difundido principalmente en escuelas.
“Esta antología me proyecta a públicos más internacionales, voy a poder ser leído por lectores de otros países”, señaló.
El autor considera que esta oportunidad puede ampliar el alcance de su trabajo, pues sus cuentos anteriores han circulado principalmente en Sinaloa. La publicación de “Manu y su sombrero embrujado” le permitirá llegar a nuevos públicos, con la posibilidad de que su historia sea leída en al menos ocho o nueve países latinoamericanos.
Zazueta adelantó que contempla realizar una presentación del volumen, en la que también hablará sobre el proceso de escritura y la disciplina que requiere la creación literaria.
Escuchar a los niños
Además de ampliar la circulación de sus cuentos, el escritor ha encontrado en los lectores infantiles una fuente de aprendizaje para desarrollar sus historias.
Durante los últimos tres años ha trabajado en una dinámica que consiste en compartir sus textos con niños antes de publicarlos, escuchar sus opiniones y, cuando lo considera pertinente, incorporar sus sugerencias.
Zazueta recordó que al principio se acercaba a la literatura infantil como un adulto que escribía para que los niños lo escucharan. Sin embargo, con el tiempo descubrió que la imaginación de los pequeños podía enriquecer sus narraciones de maneras que no había contemplado.
“En cuanto tú les das la oportunidad de escucharlos, tienen mucho que decirte. Ese es el gran aprendizaje que he tenido en estos años”, comentó.
Como ejemplo, mencionó Las vocales desobedientes, un cuento que acaba de terminar y cuyo desenlace modificó después de consultar a varios niños. Aunque originalmente había elegido un final abierto, las opiniones que recibió lo llevaron a construir una conclusión más definida.
El ejercicio también le ha permitido incorporar personajes, ampliar descripciones y modificar los comienzos de algunas historias. Para el autor, estas aportaciones no sustituyen su trabajo creativo, sino que le ayudan a comprender mejor a quienes leerán sus libros.
Una colección en camino
La publicación de la antología también representa una oportunidad para continuar desarrollando su obra infantil. Zazueta conserva los derechos de Manu y su sombrero embrujado, por lo que planea publicar el cuento en una edición independiente, ilustrada y con un formato similar al de sus libros anteriores.
La intención es integrar una colección de siete u ocho títulos escritos por él e ilustrados por distintos artistas. Según explicó, ya cuenta con los textos y trabaja en la búsqueda de ilustradores para dar forma a cada volumen.
Entre sus próximos proyectos figura “Dónde están las nubes”, un cuento que será publicado con ilustraciones realizadas mediante la técnica de grafito y que el autor destaca por el detalle y la calidad artística de sus imágenes.
También prepara “Las vocales desobedientes”, cuya ilustración está en proceso, mientras continúa con la promoción de “Rafa y su maravilloso viaje submarino”, uno de sus títulos anteriores.
Zazueta señaló que sus dos primeros cuentos agotaron sus respectivas ediciones y que de Rafa le quedan pocos ejemplares. Su estrategia consiste en dedicar tiempo a cada publicación, tanto para presentarla como para acercarla a los niños en las escuelas.
La literatura como oficio
Para el escritor sinaloense, la creación de un cuento no depende únicamente de la inspiración. Aunque suele escribir sus historias en un par de días, puede pasar meses revisándolas antes de considerarlas terminadas.
“Yo entiendo la literatura, como lo decía William Faulkner, como un oficio; es levantarte todas las mañanas y ponerte a trabajar sobre una hoja en blanco”, afirmó.
La constancia, la revisión y la disposición para corregir forman parte de su método de trabajo. Además, escucha a sus lectores, una práctica que ha transformado su manera de escribir para la infancia.
La antología se puede conseguir en Amazon.