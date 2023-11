Por explorar una gran diversidad de temas y géneros literarios en las últimas décadas y por lograr a través de sus publicaciones, una gran resonancia internacional y llevar lejos la literatura escrita por mujeres mexicanas, Carmen Boullosa es la ganadora del Premio Artes de Litertura Inés Arredondo 2023.

Este galardón, que otorga la Coordinación Nacional de Literatura a través del Instituto Sinaloense de Cultura a escritoras que destaquen por su amplia trayectoria y aportación a las letras mexicanas, fue asignado en esta edición a la novelista, por decisión del jurado integrado por Brenda Lozano, Ana Belén López y Claudina Domingo.

En entrevista con la autora galardonada externó su admiración por el nombre y figura de Inés Arredondo. Y comentó que, como todo gran autor, es una escritora incomparable.

Compartió que al recibir la noticia repasó las obras de las autoras que han recibido esta distinción.

“Son tan diferentes entre sí, tan distintas y notarlo me llevó a otra alegría: el premio Inés Arredondo refrenda la certeza de la variedad, dimensión y diversidad de la literatura escrita por mujeres en nuestro país”.

Ante la reflexión de cuál ha sido su mayor obstáculo como poeta, dramaturga, escritora y guionista, respondió que la ciudad fue un ambiente muy generoso para las y los escritores de su generación.

“En mi caso, he sido mi propio enemigo, mi fuerza es mi debilidad. Mi deseo de fuga perpetua es el motor de mi obra novelística y poética, y es también un tropiezo en la construcción de mi propia persona, escribo de lo que me destruye”, dijo.

Asimismo, Carmen Boullosa refirió que desde hace 54 años escribe todos los días y es parte de su proceso creativo ante cualquier obra.

“Escribir es mi día a día. Y como todo día, escribir tiene momentos y lapsos contrastantes. Voy a la biblioteca, escribo mis notas, estudios, pruebo posibilidades, me hago preguntas, desconfío de mí, urdo, pienso. Luego (y antes) sueño, imagino, tiro lo que he escrito y vuelvo a escribir. Así es: no sé qué es ‘creatividad’, si no es un guiso de ingredientes algo estridentes y que parecen de coincidencia imposible”, agregó.

Para finalizar, la autora de El libro de Eva dedica este premio a la misma Inés Arredondo.

“Se lo dedico al magnífico engranaje de sus cuentos, a la maravilla luminosa de éstos y al misterio de cómo es posible que cuentos tan hermosos hablen de una oscuridad irrespirable, de un dolor sin nombre, de esa sombra siniestra que persiguió a Inés, y de la que la autora de esos textos supo sobrevivir con inteligencia, lecturas, y el goce innombrado de escribir sufriendo”.

Sobre la galardonada

Carmen Boullosa es poeta, novelista y dramaturga. Nació en la Ciudad de México en 1954. Autora de 19 novelas, una docena de libros de poesía y tres de ensayos, sus más recientes publicaciones son La aguja en el pajar, la novela El libro de Eva y Lealtad alterado –poemas e imágenes- creado a cuatro manos con la artista mexicana Magali Lara.

Durante décadas su obra narrativa y poética ha sido también publicada en otros idiomas, y estudiada por académicos y críticos literarios. Ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia en 1990 por Antes (novela), La salvaja (poemas) y Papeles irresponsables, el premio Liberaturpreis por la versión al alemán (de Susane Lange) de la novela La milagrosa; el Anna Seghers por el conjunto de su obra, el Premio de Novela Café Gijón por El complot de los románticos, el Rosalía de Castro por su trayectoria y el Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco de la FILEY 2023, entre otras distinciones.

Es Doctora Honoris Causa por el Institute of Doctoral Studies for the Visual Arts (IDSVA). Fue becaria de la Fundación Guggenheim, del Cullman Center, de la DAAD, del Fonca, y profesora distinguida en las universidades Georgetown, Columbia y San Diego State; Cátedra Andrés Bello en NYU; Cátedra Reyes en la Sorbona; profesora visitante en la Universidad Blaise Pascal de Clermont Ferrand, principalmente.