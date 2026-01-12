Carnaval 2026 avanza con espectáculos renovados y sin cambios en sus tradiciones: Óscar García

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora” avanza conforme lo planeado, manteniendo sus tradiciones emblemáticas, pero incorporando ajustes para ofrecer espectáculos más dinámicos, informó Óscar García, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

En el caso de los Juegos Florales, García explicó que el papel del poeta que resulte ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía 2026, se conserva intacto, con la lectura del poema ganador y la coronación correspondiente, aunque se integrará de mejor manera al espectáculo general para evitar pausas escénicas y brindar mayor fluidez.

Detalló que el jurado ya se encuentra trabajando y que el fallo del certamen se dará a conocer en la última semana de enero.

Respecto a la convocatoria, señaló que se recibieron alrededor de 76 trabajos, cifra similar a la registrada en otros certámenes literarios como la Bienal y el Premio Mazatlán de Literatura, cuyo fallo se dará a conocer los días 6 y 7, previo a la velada correspondiente.

El funcionario adelantó que el espectáculo de la Velada de las Artes, que será el primer gran evento del Carnaval y marcará su apertura oficial, anunció que se prepara una presentación histórica con artistas que actualmente se encuentran ensayando fuera del país, la cual será dada a conocer de manera paulatina.

García también desmintió rumores sobre la supuesta cancelación de artistas, asegurando que Lara Campos participará en la coronación infantil, junto con Belinda, Yuridia y Edén Muñoz, e hizo un llamado a no caer en fake news y a privilegiar la información oficial.

En cuanto al desfile de carros alegóricos, informó que se contemplan 31 carros, incluido el alusivo al homenaje “Yo sé que te acordarás”.

Indicó que próximamente se realizará una rueda de prensa para explicar el concepto, justificación y acomodo de cada uno.

Entre los artistas participantes mencionó a Ocean Rodríguez, Jorge González, hijo de Jorge González Neri; Henry Wilson y Kreatos, además de nuevos talentos.

Añadió que el desfile infantil mantendrá su carácter luminoso, con nuevas propuestas, además de que habrá carros de gran altura, esto dentro de las limitaciones de la infraestructura urbana, y que se instalarán 9 monigotes gigantes a lo largo del malecón, cuya colocación iniciará a partir del lunes posterior al cómputo del certamen.

Con estos avances, el Carnaval de Mazatlán 2026 se perfila como una edición que respeta su esencia histórica, al tiempo que apuesta por la renovación y la espectacularidad para el disfrute de locales y visitantes.