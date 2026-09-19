Carolina García cumple el sueño de cantar en la noche mexicana

Cantar ante decenas de personas durante la noche del Grito de Independencia en Mazatlán representó para Carolina García Nieto el cumplimiento de un sueño que había mantenido desde hace tiempo.

La intérprete formó parte de la celebración del 15 de septiembre, luego de que su participación en el Día de la Música 2026 le abriera la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más concurridos de la ciudad.

Con entusiasmo, García Nieto compartió que fue ella misma quien eligió el repertorio para esa noche, buscando canciones que forman parte de su historia y que, además, se relacionaran con la celebración mexicana.

“Sí, es un sueño cumplido, siempre había tenido el anhelo, yo elegí el repertorio, son canciones que siempre han estado dentro de mi contexto, que se escuchan en mi casa, son canciones que me gustan y pues que van ‘ad hoc’ con el evento, vocalmente me siento muy cómoda”, explicó.

Durante su presentación, la cantante interpretó temas representativos de la música regional mexicana, entre ellos “Basurita” y “No me queda más”, canciones que fueron reconocidas por el público que acudió a celebrar la noche mexicana.

Para García Nieto, la experiencia significó también una oportunidad para continuar desarrollándose dentro de las artes y acercarse a nuevos proyectos impulsados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Aunque profesionalmente se desempeña como docente, la música ocupa un espacio importante en su vida. Por ello, entre sus próximos objetivos está ingresar al Centro Municipal de las Artes (CMA), donde busca continuar con su preparación vocal y aprender a ejecutar instrumentos musicales.

La cantante también manifestó su interés por seguir colaborando con Cultura Mazatlán en futuras actividades y proyectos artísticos, después de la experiencia que vivió durante la celebración de Independencia.

Su presentación ante el público mazatleco representa así un paso más en su formación artística y en el propósito de mantener activa su vocación por la música, mientras continúa con su labor como docente.