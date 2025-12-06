$!Carolina Ruelas conquista la banda de Señorita Continental 2025

Carolina Ruelas, joven médico originaria de Mazatlán y Reina del Carnaval de Mazatlán 2024, se alzó con el título de Señorita Continental en el certamen Miss Intercontinental México 2025, que tuvo como sede Toluca, en el Estado de México.

La mazatleca se consolidó desde el inicio como una de las grandes favoritas. Su destacada participación, especialmente en las categorías de Traje de Baño y Traje Típico, le valió también los premios nacionales en ambas pasarelas, reafirmando su presencia y preparación en la competencia.

El triunfo le otorgó a Sinaloa la corona nacional y aseguró su pase al escenario internacional de Miss Intercontinental, uno de los siete concursos de belleza más importantes del mundo, cuya próxima edición se llevará a cabo en Egipto.