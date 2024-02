MÉXICO._ Cartas, cuentos e historias llegaron el Pabellón Sinaloa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería donde Cristina Rascón, María Julia Hidalgo y Sergio Ceyca leyeron fragmentos de sus obras, conversaron con sus lectores y les firmaron libros.

La jornada inició con la presentación del libro ‘La desilusión óptima del amor’, de Cristina Rascón, una escritora que estudió economía, pero que ahora cruza los conceptos de los cálculos con la narrativa intensa y compleja, para plasmarla en cuentos.

“Este libro le responde al pensamiento positivista y científico de le economía y también de la psicología, desde ahí voy partiendo, pero retomando parte de lo que observo, voy viendo por la ventana de cada uno de mis viajes”, comentó la escritora, quien también es traductora y viajera constante.

“He vivido en diferentes países, pero mi lugar de retorno siempre es Sinaloa. He tenido la fortuna de ser muy curiosa y no escribo sólo cuentos, no escribo sólo de Culiacán o Sonora, sino que en cada libro busco y planteo una situación diferente”, dijo.

Por la tarde, María Julia Hidalgo estuvo acompañada de la ensayista y activista Astro Damus, para presentar el libro ‘La mujer que quiso hacer todo al revés’, el cual es un libro que va contra las reglas establecidas desde una visión masculina del comportamiento social.

María Julia Hidalgo destacó que este libro ocurre en la Ciudad de México, aunque tiene referencias a Sinaloa y otras ciudades, este libro es una especie de agradecimiento a la ciudad que le dio cobijo durante muchos años, “en sus páginas está el café que se encontraba detrás de la Catedral y muchos otros lugares que los personajes van recorriendo”.