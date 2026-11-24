Una exposición colectiva abrió sus puertas en Casa Achoy, Culiacán, donde 15 artistas plásticos locales muestran sus trabajos. Este Jardín del Arte ofrece un espacio para compartir diversas propuestas con el público.

La muestra, que se presenta en el Jardín del Arte de Casa Achoy, busca acercar las diversas expresiones artísticas a la ciudadanía. Este espacio se consolida como un punto de encuentro para creadores y espectadores en la ciudad.

La exposición podrá visitarse durante un mes y forma parte de las actividades que impulsa la agrupación Jardín del Arte para llevar las artes plásticas a distintos espacios de la ciudad. El colectivo mantiene un compromiso constante con la difusión cultural.

“Agradecemos a Casa Achoy por brindar nuevamente sus instalaciones para exhibir el trabajo de los pintores y acercarlo a nuevos públicos”, expresó Francisco Bodart González, vicepresidente del Jardín del Arte.

Bodart González adelantó que ya se tienen en puerta nuevas exposiciones en la Casa de la Cultura de Cobaes, el Hospital Civil y Radio UAS. Además, los integrantes del colectivo mantienen presencia permanente en el Aeropuerto Internacional de Culiacán y en el restaurante Pascola.

En esta muestra participan Feliciano Hurtado Reyes, presidente del Jardín del Arte; Francisco Bodart González, vicepresidente; Georgina Almanza Hernández, María Guadalupe Pineda, Armida Terán Cabrales, Carmen Avilez Lara, Rosa Herminia Lizárraga López, Ana Cecilia López López, Benjamín Plata Soto, Jaime Vizcarra, Kamyla Estrada Moraila, Polimaría Ojeda Esquivel, Rosy Figueroa Curiel, Emma Cecilia Heras y Antonia Velázquez Meza.

La inauguración contó con la presencia de los expositores y José Joaquín Leyva, coordinador del Centro Cultural del Magisterio Sinaloense Casa Achoy, quien dio la bienvenida a los artistas. La periodista Carmen Meza condujo la ceremonia.

La jornada inaugural cerró con una tarde de música protagonizada por Juleo Calderón, quien amenizó el encuentro con interpretaciones de canciones de José José, Ricardo Arjona y José Alfredo Jiménez, en un ambiente de convivencia entre artistas y asistentes.