Casa Achoy invita a la presentación del libro ‘Rufino Farías’, de Jesús Castaños Chima

Este viernes 27 de febrero a las 17:00 horas se llevará a cabo en Casa Achoy, la presentación del libro Rufino Farías, el último de los saltimbanquis costeros y otros relatos de barro y agua de río, autoría de Jesús Castaños (Chima), actor, director de teatro y creador sinaloense con trayectoria internacional.

La obra reúne relatos profundamente vinculados a la memoria, el territorio y la identidad, donde el barro y el agua de río se convierten en metáforas vivas de la experiencia humana. En sus páginas, Castaños construye personajes que transitan entre la nostalgia, el dolor y la esperanza, con una prosa cargada de imágenes poéticas y resonancias íntimas.

El comentario de la obra estará a cargo de Ricardo Castaños Hernández, quien ofrecerá una reflexión en torno al universo narrativo del autor y la dimensión simbólica de sus relatos.

La velada contará además con la participación especial del trovador Francisco Robles, cuya música acompañará la atmósfera literaria del encuentro, así como la lectura en voz alta de algunos cuentos a cargo de los actores Arturo Díaz de Sandy, Miguel Ángel Valencia y Joaquín Leyva, quienes darán vida escénica a fragmentos seleccionados de la obra.

¿Por qué escribo?

En palabras del autor:

“Escribo porque es una necesidad de amigar con mis demonios, de remendar alas de pájaros inválidos que buscan refugio en los surcos de mi frente. Escribo porque mi mano pide ser ejercitada, el corazón ser sacudido y el cerebro confrontado; el dolor, si no aliviado, racionado y el placer por siempre libre de medidas y conceptos prejuiciados”.

En este libro, Jesús Castaños revela una escritura nacida de la introspección y del diálogo con sus propias sombras, donde la pluma se convierte —como él mismo lo expresa— en “el pico del colibrí que, internándose en lo más profundo y tierno de la flor, extrae los colores que, más tarde, darán vida al arcoíris”.

Sobre el autor

Jesús Castaños (Chima) es actor y director de teatro oriundo de Culiacán, Sinaloa, y radicado en Los Ángeles, California. Inició su formación artística con el maestro Jorge Cázares en el grupo de la Dirección de Fomento y Cultura Regional (DIFOCUR), y con Óscar Liera en el Taller de Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (TATUAS). Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Realizó estudios de perfeccionamiento actoral con Luis de Tavira en el Núcleo de Estudios Teatrales (NET) y formó parte de la compañía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dirigida por José Luis Cruz. Ha desarrollado una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión en México y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director Artístico Asociado del 24th Street Theatre en Los Ángeles, California.

La invitación está abierta al público interesado en la literatura, el teatro y las expresiones artísticas que dialogan con la memoria y la identidad, en el Centro Cultural del Magisterio Sinaloense Agustina Achoy Guzmán, Casa Achoy, ubicada en Colón, esquina con Morelos 305 pte. Centro Histórico.