Casa Haas celebra el espíritu decembrino con una renovada y festiva ‘Pastorela Mexicana’

La magia navideña volvió a apoderarse de Casa Haas con el estreno de la renovada Pastorela Mexicana, que la noche del lunes reunió a decenas de familias mazatlecas en un ambiente cargado de risas, música y el inconfundible sabor de las tradiciones decembrinas.

La esperada función demostró que, año con año, la creatividad local continúa fortaleciendo esta obra que ya es parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Esta edición, descrita como “innovadora, corregida y aumentada”, logró sorprender al público con una narrativa ágil y personajes revitalizados.

Estudiantes, egresados y miembros del Taller de Teatro de Cultura, todos vinculados a la Carrera Técnica en Arte Teatral, unieron esfuerzos para conformar un elenco de 21 intérpretes que se entregaron por completo al escenario.

Bajo la dirección de la maestra Silvia Flores, cada cuadro cobró vida a través de diálogos ingeniosos, ocurrencias espontáneas y una comicidad que mantuvo a los asistentes en constante carcajada.

Fiel a la esencia de la pastorela tradicional, la puesta en escena retomó la simbólica travesía de un grupo de pastores rumbo al encuentro con el Niño Dios.

Sin embargo, esta versión añadió un toque moderno y lúdico, incorporando situaciones inesperadas, personajes exageradamente divertidos y una interpretación que capturó por igual la atención de niños, jóvenes y adultos.

La eterna lucha entre el bien y el mal se convirtió en un viaje teatral que conectó con el público gracias a su frescura y energía.Al término de la función, la directora expresó un profundo agradecimiento a los asistentes y al equipo de Casa Haas y Cultura por su respaldo constante.

Silvia Flores destacó que este tipo de proyectos no solo fortalecen el desarrollo artístico de los participantes, sino que también “enriquecen el alma de la sociedad, ya que el arte toca y transforma a quienes lo aprecian”.

Para quienes no pudieron asistir al estreno, una última oportunidad los espera. La Pastorela Mexicana cerrará su temporada dentro del Festival Cultural Mazatlán 2025 este martes 9 de diciembre, a las 19:00 horas, nuevamente en Casa Haas. Una velada perfecta para disfrutar del talento local y del espíritu navideño en su máxima expresión.