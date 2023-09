“Después de ver la exposición de Alejandro Mojica me quedé profundamente impactado, yo he visto su obra desde que llegué a Sinaloa en el ya lejano 1985; cuando muchos chicos que están aquí seguramente no nacían, y desde entonces he visto su evolución como he visto la evolución de casi todos los pintores de Sinaloa”, comentó el historiador y pintor Carlos Maciel “Kijano”.

Lo anterior, al presentar en el Museo de Arte de Sinaloa el catálogo de la exposición “Algo a donde sea” es una coedición del autor con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, y en la que estuvo acompañado por el mismo Mojica, por la periodista cultural Azucena Manjarrez y por Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Masin, quien dio la bienvenida.

Convocada como un conversatorio en torno a “Una mirada a nuestra generación”, Maciel comentó que es un hermoso catálogo, bastante afortunado porque no hay recursos, y además viene acompañado por un maravilloso texto de Raymundo Ernst, uno de los grandes críticos de arte chileno que por azares del destino se ha venido acercando subrepticiamente al arte en México.

Sin embargo, dijo a su vez Mojica, la presentación del catálogo no es si no un pretexto para propiciar un diálogo entre una generación de creadores visuales que han llenado toda una época de las artes visuales en la entidad, desde los años 70, surgidos muchos de ellos del Taller de Artes Plásticas de la Universidad de Sinaloa, que creó en 1957 don Erasto Cortez.

Presentes en la reunión, con las sillas dispuestas en círculos, estuvieron presentes pintores de la vieja guardia como Héctor Monge, Rosa María Robles, César Cristerna, y se esperaba la llegada del escultor Luis González y otros, a fin de charlar en torno al legado de esa generación.

“Ya todos conocen de nuestra formación y de los espacios, pero que creo que ya es momento de narrar nuestra propia historia”, expresó Mojica.

Azucena Manjarrez, quien fungió como moderadora y es coautora de algunos trabajos sobre historia del arte en Sinaloa, comentó que hay mucho qué decir en torno a la obra de Mojica.

“Pero también debemos reconstruir y volver a contar el devenir de las artes visuales en el estado, ya que si no hablamos y escribimos sobre ello, es algo que se va a perder, lo cual sería lamentable”

Comentó que este es un buen momento para las artes visuales en el estado, con exposiciones al mismo tiempo de Alejandro Mojica y Lenin Márquez en el Masin y de Héctor Monge en la Galería de Arte Antonio López Sáenz, sobre todo en momentos en que se han perdido aquellos momentos para la unión entre los artistas, como eran los salones de la plástica, y hoy estamos viendo de nuevo esta apertura a los artistas sinaloenses, lo cual es positivo.

Agotados los formalismos, los asistentes se perdieron en una charla entre amigos en torno a su paso como creadores y los logros obtenidos y los caminos recorridos.