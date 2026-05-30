Cautiva Dantor a mazatlecos con la riqueza sonora de su música

Esta mezcla, provocó la reacción inmediata de los asistentes, donde algunos se sumaron a cantar, mientras otros respondieron con aplausos y muestras de entusiasmo.

Sin embargo, uno de los momentos más celebrados de la noche, llegó con la interpretación del tema Gobish, tema con el que cerraron el concierto y en el que incorporaron elementos de El Sinaloense, utilizando fragmentos de la letra de la emblemática composición regional para fusionar con su propuesta instrumental.

La agrupación interpretó algunas de las piezas más representativas de su repertorio musical, entre los que destacaron Huapango Trucho, Chorinho Paraty, Amigo del Sur, Sinestesia, Palestina, Famara, Faro y Olas Altas, obras que permitieron al público apreciar la diversidad de influencias que nutren este proyecto musical.

El concierto que formó parte del Festival de la Guitarra Sinaloa, reunió a un público de distintas edades que se dio cita para disfrutar de una propuesta musical distinta a la que tradicionalmente predomina en la región, donde a través de composiciones originales, Dantor construyó un recorrido sonoro que transitó por ritmos latinoamericanos, elementos del jazz, música del mundo y pasajes de gran carga emocional.

Una velada llena de riqueza sonora fue la que protagonizó el grupo Dantor con su reciente presentación en el puerto, en donde el jazz contemporáneo, la música instrumental y las influencias multiculturales se combinaron para cautivar a decenas de personas que se dieron cita en el Museo de Arte para apreciar un espectáculo lleno de sensibilidad, técnica y creatividad.

Dantor está integrado por los hermanos mazatlecos Daniel e Israel Torres, guitarra y violín, respectivamente, el pianista Daniel Vadillo, el baterista Hiram Griss y el bajista Cuck Rodríguez.

Dantor está integrado por los hermanos mazatlecos Daniel e Israel Torres, guitarra y violín, respectivamente, el pianista Daniel Vadillo, el baterista Hiram Griss y el bajista Cuck Rodríguez.

Un cálido regreso a casa

Dantor está integrado por los hermanos mazatlecos Daniel e Israel Torres, quienes ejecutan la guitarra y el violín, respectivamente, además del pianista Daniel Vadillo, el baterista Hiram Griss y el bajista Cuck Rodríguez, donde cada uno de ellos, aporta elementos provenientes de distintas corrientes musicales, permitiendo desarrollar una identidad propia que ha encontrado eco tanto en México como a nivel internacional.

Para Daniel Torres, líder del proyecto, el volver a presentarse en Mazatlán trae consigo una gran satisfacción, pues el puerto tiene un significado especial debido al vínculo que mantiene con la ciudad y el público local, que a lo largo de los años ha respaldado el crecimiento de la agrupación, además de ser un espacio fundamental para su formación artística y personal.

“Estoy súper contento cada vez que vengo a Mazatlán a compartir mi música, nuestra música con el público de acá. Siempre nos reciben muy bien en cualquier lugar al que vamos, pero en especial tengo una gran emoción cada vez que venimos por acá”, comentó.

Daniel Torres destacó que, aunque la propuesta de Dantor se encuentra alejada de géneros populares como la banda sinaloense o la música de tambora, la influencia de Mazatlán está presente en su trabajo creativo.

En este sentido, expresó que la ciudad ha sido una parte esencial para su desarrollo musical y que gran parte de la energía artística que caracteriza al proyecto, nació precisamente de la experiencias vividas en el puerto.

El músico reconoció que el jazz instrumental suele representar un reto para públicos acostumbrados a canciones con letra, pero aún así, aseguró que se trata de un lenguaje musical capaz de establecer una conexión inmediata con quienes lo escuchan.

Afirmó que la ausencia de palabras no limita la capacidad de transmitir emociones y que, por el contrario, permite que cada persona construya una experiencia propia a partir de las melodías.

“Mazatlán para mí fue la raíz de toda la música que se escucha. Si bien no es banda ni tambora, hay mucha esencia de la energía creativa que me dio Mazatlán, y al final, más allá de un género, es un estilo de música muy atrapante, que conecta mucho con las emociones del público”, declaró.

“Es una música viva, fresca, donde la gente baila, canta y, aunque no haya letra, atrapa al público de una forma muy interesante”, agregó.

Tras su actuación en Mazatlán, la agrupación continuaría su participación en el Festival Internacional de la Guitarra de Sinaloa con una presentación en Culiacán este domingo en punto de las 18:00 horas en el Teatro Socorro Astol.

Posteriormente, Dantor continuará con su gira en Colombia, donde ofrecerá una serie de conciertos en Medellín del 4 al 7 de junio, sumando a la ciudad a la lista de escenarios internacionales donde el grupo ha llevado su propuesta musical.

De esta forma, con esta presentación, Dantor reafirmó su lugar como una de las propuestas musicales sinaloenses con mayor proyección internacional, al tiempo que dejó claro que la experimentación, la sensibilidad artística y la identidad cultural pueden convivir en un mismo escenario para ofrecer experiencias sonoras capaces de conectar con públicos de cualquier parte del mundo.