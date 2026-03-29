Cautiva e impresiona la OSSLA con el espectáculo ‘Reza Sinaloa’

Un místico, profundo, solemne y reflexivo programa titulado “Reza Sinaloa” compartió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en dos conciertos en el Templo de Belén, en La Primavera, y en el teatro Pablo de Villavicencio.

Bajo la batuta del director titular de la orquesta, Alexandre Da Costa, y la brillante participación del cantaor español, José Luis Jaén y el Coro de la Ópera de Sinaloa, acompañado de su maestro, Marco Antonio Rodríguez, el espectáculo fue conmovedor.

Contando con la presencia del obispo emérito de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, así como del párroco del Templo de Belén, Miguel Ángel Soto Gaxiola, y del Rector de Catedral, Jaime Homero Portillo Gil, además de otros clérigos y familias residentes del Desarrollo Urbano La Primavera, tuvo lugar el impactante primer concierto “Reza Sinaloa”, que no es una celebración piadosa y litúrgica, sino una pieza de arte cultural-religiosa.

Ambos espectáculos contaron con la presencia del director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, quien asistió en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Rocha Moya.

El programa incluyó las más representativas saetas y piezas musicales, las cuales fueron acompañadas con escenas de las procesiones y emblemáticas celebraciones que se realizan durante la Semana Santa en varias ciudades de España, especialmente en Sevilla.