Cautiva e impresiona la OSSLA con el espectáculo ‘Reza Sinaloa’

Un místico, profundo, solemne y reflexivo programa titulado “Reza Sinaloa” compartió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en dos conciertos en el Templo de Belén, en La Primavera, y en el teatro Pablo de Villavicencio.
Bajo la batuta del director titular de la orquesta, Alexandre Da Costa, y la brillante participación del cantaor español, José Luis Jaén y el Coro de la Ópera de Sinaloa, acompañado de su maestro, Marco Antonio Rodríguez, el espectáculo fue conmovedor.
Contando con la presencia del obispo emérito de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, así como del párroco del Templo de Belén, Miguel Ángel Soto Gaxiola, y del Rector de Catedral, Jaime Homero Portillo Gil, además de otros clérigos y familias residentes del Desarrollo Urbano La Primavera, tuvo lugar el impactante primer concierto “Reza Sinaloa”, que no es una celebración piadosa y litúrgica, sino una pieza de arte cultural-religiosa.
Ambos espectáculos contaron con la presencia del director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, quien asistió en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Rocha Moya.
El programa incluyó las más representativas saetas y piezas musicales, las cuales fueron acompañadas con escenas de las procesiones y emblemáticas celebraciones que se realizan durante la Semana Santa en varias ciudades de España, especialmente en Sevilla.
A través de las seleccionadas imágenes fue posible apreciar los itinerarios y procesiones que realizan las hermandades y cofradías acompañando a las imágenes de Cristo y la Dolorosa, al compás del tributo de nazarenos, costaleros y músicos vestidos con túnicas, capirotes, cíngulos y capas de cada hermandad, para sus recorridos por los puntos clave: La Campana, Calle Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución y Catedral de Sevilla.
El fervoroso programa incluyó el canto de José Luis Jaén, quien surgió del concurso “Tierra de Talento”, a sus 40 años, los magistrales solos de violín de Alexandre Da Costa, y el armónico acompañamiento del Coro de la Ópera de Sinaloa.
Dio inicio con la saeta andaluza “Aquí mandas Tú”, prosiguió con “Imperium”, majestuosa marcha de cornetas; “Madre Hiniesta”, solemne procesión con la imagen de la Virgen Dolorosa, y “La roca fría del Calvario”, sentidamente interpretada por Jaén.
Asimismo, “Lo que vos queráis”, basada en un magnífico poema de Juan Ramón Jiménez (el autor de “Platero y yo”, premio Nobel de Literatura 1956) y que retoma la canción “Peregrina”, de Ricardo Palmerín, más un fragmento de la “Procesión del Rocío”, de Joaquin Turina.
Con las imágenes de Cristo cargando la cruz, se interpretó “Gran Poder”; continuó con la marcha “El Rey de los Ángeles”, así como el solemne paso de la Virgen con “Candelaria”; además de “La Madrugá”, que reproduce la conocida expresión del divino designio: “Hágase tu voluntad”, así como “Margot”.
El espectáculo culminó con el soberbio acompañamiento del Coro de la Ópera de Sinaloa en las piezas: “Estrella sublime”, “Manué”, “Salve Hiniesta”, “Esperanza de vida” y la conocidísima “Saeta” que popularizó Joan Manuel Serrat, dramáticamente interpretada por Jaén.
El público de ambos espectáculos, muy concurridos, aplaudió frenéticamente al desempeño de los artistas en escena.