Cautiva el Coro Ángela Peralta al público en el Festival ‘Amado Nervo’ de Tepic

El Coro Ángela Peralta cosechó una brillante actuación durante su participación en el prestigioso Festival “Amado Nervo”, celebrado en la ciudad de Tepic, Nayarit en honor al célebre poeta originario de esta tierra.

Bajo la dirección de la maestra María Murillo y con el respaldo del maestro Agustín Martínez, la agrupación mazatleca viajó para integrarse a las producciones de las emblemáticas óperas Pagliacci y Cavalleria Rusticana.

Ambas puestas en escena deleitaron al público que abarrotó el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero” durante los dos días de función, culminando con ovaciones de pie y múltiples elogios hacia el profesionalismo del coro.

Se contó con la Dirección de Escena de Rodrigo Caravantes y la dirección musical de la maestra Teresa Rodríguez, quien dirigió a la Camerata de Tepic, y los pianistas invitados Sergio Castellanos y Juan Pablo García.