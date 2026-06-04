Cautiva el Coro Ángela Peralta al público en el Festival ‘Amado Nervo’ de Tepic

El Coro Ángela Peralta cosechó una brillante actuación durante su participación en el prestigioso Festival “Amado Nervo”, celebrado en la ciudad de Tepic, Nayarit en honor al célebre poeta originario de esta tierra.
Bajo la dirección de la maestra María Murillo y con el respaldo del maestro Agustín Martínez, la agrupación mazatleca viajó para integrarse a las producciones de las emblemáticas óperas Pagliacci y Cavalleria Rusticana.
Ambas puestas en escena deleitaron al público que abarrotó el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero” durante los dos días de función, culminando con ovaciones de pie y múltiples elogios hacia el profesionalismo del coro.
Se contó con la Dirección de Escena de Rodrigo Caravantes y la dirección musical de la maestra Teresa Rodríguez, quien dirigió a la Camerata de Tepic, y los pianistas invitados Sergio Castellanos y Juan Pablo García.
Bajo la dirección de la maestra María Murillo, el Coro Ángela Peralta participó en las óperas “Pagliacci” y “Cavalleria Rusticana.
“Pagliacci” ópera de Ruggero Leoncavallo cobró vida en las voces del tenor Emmanuel Martín del Campo en el estelar de “Canio”, la mazatleca Patricia Pérez interpretó a “Nedda”, mientras que Pablo Aranday fue “Tonio”, Manuel Ríos protagonizó a “Beppe” y Emmanuel Sánchez a “Silvio”.
En el papel principal de “Cavalleria Rusticana” estuvo Jesús Miguel Frausto como “Turiddu”, Mayela López, fue “Santuzza”, Pablo Aranday como “Alfio” Ericka Coyote “Mama Lucia” y como Lola” cobró vida en María Verdias.
El Coro Angela Peralta viajó desde Mazatlán para participar en estas dos obras que fueron del agrado del público presente en las dos días de funciones, y que premió a los artistas con fuertes aplausos y elogios por su profesionalismo.