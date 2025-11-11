Cautiva ‘El Principito’ corazones de los mazatlecos

La magia, la música y la filosofía se unieron en el patio del Museo de Arte de Mazatlán con la presentación de “El Principito, una aventura mágica musical”, una puesta en escena que transportó al público al universo del pequeño príncipe que enseña al espectador a mirar con el corazón.

Bajo la dirección de Cristhian Rodríguez y la producción de Eduardo Morán, la obra ofreció una versión musical del clásico de Antoine de Saint-Exupéry, adaptada por la Compañía de Arte de Mazatlán Sin etiquetas.

Con una escenografía colorida y actuaciones llenas de sensibilidad, los intérpretes lograron conectar tanto con los niños como con los adultos que asistieron al recinto.

El elenco conformado por Sebastián Sánchez, Ramiro Martínez, Óscar Osuna, Tania Beltrán, Alonso Caro y el propio Cristhian Rodríguez, dio vida a los entrañables personajes que acompañan a El Principito en su travesía por distintos planetas y reflexiones humanas.

Durante la función, el público rio, se emocionó y reflexionó ante las lecciones universales del cuento: la amistad, el amor, la soledad y el valor de las cosas sencillas. La combinación de música en vivo, coreografías y un guion adaptado con humor y ternura hicieron de esta obra una experiencia sensorial y emocional que trascendió generaciones.