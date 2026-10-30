Cautiva el virtuosismo del pianista Sheng Cai, con su concierto en el MASIN

El Museo de Arte de Sinaloa se llenó de música y aplausos el jueves, cuando la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó su Programa No. 8 de la Temporada Otoño 2026 , titulado Chapultepec en teclas de otoño. Familias completas y amantes de la música asistieron al concierto que reunió talento internacional y una ejecución orquestal.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes cautivó al público del MASIN el jueves, ofreciendo una velada de talento y virtuosismo. Bajo la batuta de Daniel Rueda Blanco y con el pianista Sheng Cai, interpretaron obras de Ponce, Gershwin y Beethoven en Culiacán.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes mantiene su papel como referente de la vida musical en el estado. Sus presentaciones buscan acercar la música sinfónica a la comunidad y enriquecer la oferta cultural, atrayendo a diversas audiencias con propuestas artísticas.

Antes de la primera pieza, Chapultepec, del compositor mexicano Manuel M. Ponce, el director huésped Daniel Rueda Blanco invitó al público a imaginar aquel emblemático bosque antes de la civilización, sus paisajes naturales y los sonidos de la fauna. Esta introducción buscó transportar a los asistentes al universo de la composición.

Daniel Rueda Blanco, director colombiano formado en Viena, dirigió la OSSLA. Su trayectoria incluye escenarios europeos y latinoamericanos, y actualmente es director asociado de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Ha dirigido agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena y la Nürnberger Symphoniker.

Como solista invitado, el pianista Sheng Cai interpretó el Concierto en Fa para piano, de George Gershwin. Cai, con formación artística en Canadá y Estados Unidos, ha sido distinguido en concursos como el Internacional de Piano de Toronto. Su ejecución demostró dominio técnico y sensibilidad.

La velada continuó con la Sinfonía No. 6, Op. 68, en Fa mayor, de Ludwig van Beethoven. Los músicos de la OSSLA desplegaron riqueza sonora y capacidad interpretativa. Las distintas secciones de la agrupación lucieron sobre el escenario, destacando las percusiones, que aportaron fuerza y color.

La orquesta demostró su calidad artística con la coordinación entre sus músicos, la respuesta a la batuta y la variedad de matices, consolidándose como referente de la vida musical sinaloense. La nutrida asistencia de familias, jóvenes y conocedores al MASIN confirmó el interés por las propuestas culturales.

La tarde se convirtió en una celebración de la música, con la imaginación que despertó Ponce, el despliegue pianístico de Sheng Cai, la conducción de Daniel Rueda Blanco y la fuerza interpretativa de la OSSLA. El concierto ofreció una experiencia para disfrutar y compartir el arte.