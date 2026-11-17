La antología “¡Madres!”, compilada por el escritor Élmer Mendoza, se presentó en la Feria del Libro Los Mochis 2026. Los escritores David Toscana y Eduardo Antonio Parra comentaron la obra, que reúne 19 historias entrañables sobre la figura materna.

Entre recuerdos, emociones y anécdotas que evocan el vínculo con las madres, la presentación estuvo a cargo de los escritores David Toscana y Eduardo Antonio Parra. Ellos compartieron con el público los elementos literarios y emocionales que dan vida a este volumen, integrado por 19 relatos sobre las madres de diversas autoras y autores.

La obra tiene como antecedente el libro Madres, del escritor canario Juan Carlos de Sancho, que inspiró a Mendoza a convocar a un grupo de escritores para construir esta compilación de historias personales. En sus páginas, la maternidad se aborda desde distintas perspectivas, con relatos que transitan entre la nostalgia, el amor, la alegría, la ausencia y momentos cotidianos.

El compilador Élmer Mendoza describe esta obra como “un libro escrito con pedazos de corazón, donde las palabras recuperan rostros, aromas, fotografías imaginadas y recuerdos que acompañan a cada persona a lo largo de su vida”.

La antología invita a los lectores a reconocerse en estas 19 historias y a recordar a esa mujer que, con sus propias particularidades, deja una huella imborrable. Esta presentación forma parte de las actividades de la Feria del Libro Los Mochis 2026.

En el marco de la feria, también se presentó Bajo la Mirada del Estado: El surgimiento de la prensa moderna en Sinaloa (1934-1944), de la investigadora Jesús Graciela Zazueta Jiménez. Luis Tomás Gámez comentó la obra, destacando su contribución al estudio de la prensa sinaloense y la vida pública del estado.

Durante la actividad se reflexionó sobre el significado de la historia de la prensa, evocando la importancia de los periódicos como testimonios de una época. Las publicaciones impresas son cápsulas del tiempo que conservan acontecimientos, voces y experiencias que se convierten en parte de la memoria colectiva.