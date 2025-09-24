Cautiva ‘La novia de Culiacán’ con su historia

La leyenda de Guadalupe “Lupita” Leyva Flores, mejor conocida como La novia de Culiacán, volvió a cobrar vida sobre el escenario con la puesta en escena ‘Érase una vez la novia’ de la compañía Sabaiba Teatro, dirigida por Lázaro Fernando, que se presentó en el Auditorio MIA.

La puesta en escena narra la versión no contada de esta mujer, más allá del mito que asegura que perdió la cordura luego de que le quitaran la vida a su prometido en pleno altar. La obra expone la dimensión histórica y social de Guadalupe, revelando su lado humano y la huella que dejó en la memoria de la ciudad.

El elenco estuvo conformado por artistas de amplia trayectoria: María Magdalena dio vida a Guadalupe Leyva; Juan Mendoza asumió el papel de El Doctor; Xia Arellano representó a Lupita en su niñez; David Zatarain interpretó al novio, y Aída Romero aportó el toque de humor como La Enfermera.