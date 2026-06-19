Cautiva la sensibilidad de Íñigo Pirfano junto a la OSSLA

El público siguió con atención cada una de las obras y respondió con cálidos aplausos al término de los movimientos, reconociendo tanto el trabajo de la orquesta como la presencia artística del director invitado.

Desde su aparición en el escenario se estableció una comunicación natural con músicos y audiencia, que se fortaleció a lo largo de la velada mediante interpretaciones llenas de matices, sensibilidad y energía, en un concierto que para beneplácito de los sinaloenses, se repetirá el próximo domingo 21 de junio, a las 12:30 horas, en el mismo escenario del Instituto Sinaloense de Cultura.

Con una dirección sumamente elegante y profundamente expresiva, el maestro español Íñigo Pirfano cautivó al público sinaloense durante su presentación como director huésped de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, al frente del programa Laberinto Sinfónico, como parte de la Temporada de Primavera 2026, ofrecido en el Teatro Pablo de Villavicencio.

La velada inició con Pórtico, del compositor español César Camarero Coello, una obra de gran riqueza tímbrica y refinada escritura orquestal que abrió la puerta a un programa marcado por la diversidad estética y el diálogo entre distintas épocas y lenguajes musicales.

Posteriormente, la OSSLA interpretó la Suite No. 1 de L’Arlésienne, de Georges Bizet, música compuesta originalmente para la obra teatral de Alphonse Daudet. Bajo la batuta de Pirfano, la partitura desplegó toda su frescura melódica y colorido orquestal, permitiendo apreciar la elegancia y vitalidad que han convertido a esta suite en una de las páginas más apreciadas del repertorio francés.

La segunda parte del concierto estuvo dedicada a la monumental Sinfonía No. 2 de Johannes Brahms, una de las obras más luminosas y celebradas del compositor alemán.

La interpretación destacó por el equilibrio entre fuerza y sensibilidad, así como por la riqueza de matices alcanzada por las distintas secciones de la orquesta, que mantuvieron cautivo al público durante los cuatro movimientos de la obra.

La visita de Íñigo Pirfano representó una oportunidad para que el público sinaloense conociera de cerca el trabajo de uno de los directores españoles más activos de su generación. Formado en Austria y Alemania, director de orquesta, coro y ópera, además de escritor y conferencista, ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha llevado a colaborar con importantes agrupaciones de Europa y América Latina. Actualmente se desempeña como director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, destacando por una visión artística que combina rigor musical, cercanía humana y una profunda vocación por acercar la música al público.

A lo largo de la noche, la comunicación entre el director y la OSSLA fue evidente, dando como resultado interpretaciones precisas, emotivas y de gran intensidad musical. La calidad artística de la agrupación sinaloense encontró en la batuta de Pirfano una guía inspiradora que permitió construir un recorrido sonoro lleno de contrastes, emociones y belleza.

Al finalizar el concierto, los aplausos prolongados del público reconocieron una noche en la que la música encontró en Íñigo Pirfano un intérprete sensible y apasionado. Junto a la OSSLA, el director español ofreció una experiencia musical que dejó patente la capacidad de la música sinfónica para emocionar, inspirar y crear puentes entre artistas y audiencias.