Jóvenes del Taller de Ópera de Sinaloa cautivaron al público el martes en el Museo de Arte de Sinaloa. Presentaron una “Gala de Zarzuela y Ópera” con un recorrido por obras emblemáticas del bel canto y la zarzuela española.

La agrupación, bajo la dirección artística del maestro José Manuel Chú, mostró el sólido nivel técnico e interpretativo de sus integrantes, quienes cautivaron a los asistentes, informó el Instituto Sinaloense de Cultura. Los cantantes estuvieron acompañados al piano por los maestros Zlatina Valkova y Alán Mendívil.

El Taller de Ópera de Sinaloa, parte del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), se dedica a la formación y promoción de jóvenes talentos líricos en la región. Su objetivo es brindarles herramientas técnicas e interpretativas para su desarrollo profesional, acercando el arte operístico y la zarzuela al público.

El programa inició con la soprano Blanca Espinoza, quien interpretó “Ah! non credea mirarti” de La sonnambula, de Vincenzo Bellini. Le siguió la mezzosoprano Belén Valenzuela con “Mon cœur s’ouvre à ta voix” de Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns, y el bajo Cyan Rangel con “Vi ravviso”, también de Bellini.

La primera parte continuó con el dueto “Ardir! Ha forse il cielo” de L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, a cargo del tenor Alejandro Pacheco y el bajo-barítono Daniel Rodríguez. Después, la soprano Cecilia Antelo presentó la “Entrada de Paloma” de El barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri, y Daniel Rodríguez la romanza “Despierta, negro” de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal.

El recorrido operístico continuó con la soprano Samantha Sánchez en “Chi il bel sogno di Doretta” de La rondine, de Giacomo Puccini. Alejandro Pacheco interpretó “Ah! mes amis... Pour mon âme” de La fille du régiment, de Donizetti. Cyan Rangel cantó “Come dal ciel precipita” de Macbeth, de Giuseppe Verdi, y la soprano Priscila Sotomayor con Alejandro Pacheco presentaron “Tornami a dir che m’ami” de Don Pasquale, de Donizetti.