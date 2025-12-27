Cautivan con ‘Castel’: un íntimo adelanto de una nueva exploración dancística

En una velada caracterizada por la introspección y el virtuosismo, el reconocido coreógrafo Víctor Manuel Ruiz Becerra presentó un avance exclusivo de su próxima creación titulada “Castel”. La obra, que promete ser una de las piezas más comentadas de la próxima temporada, tuvo un primer encuentro con un público selecto en la atmósfera del Museo de la Música.

Jhonny Millán y Naima Toledo, intérpretes y co creadores visibilizan en el escenario una pieza que toma como punto de partida la profundidad psicológica de la novela El Túnel, de Ernesto Sábato. A través de un lenguaje corporal cargado de poesía y dramatismo, los bailarines abordan temas complejos como la salud mental, el aislamiento social y las sombras de la psique humana.

La pieza explora la realidad de aquellos que no logran encajar en las estructuras sociales debido a sus trastornos y cómo el silencio ante estas condiciones puede fracturar irreversiblemente los vínculos amorosos y fraternales. Con un toque poético sobre la muerte y la soledad, el creador lleva al escenario un espejo de las fragilidades contemporáneas.

“Es un pequeño adelanto para probar la sensibilidad de los bailarines en escena; la obra habla del túnel, de la oscuridad, pero también del amor”, expresó Víctor Ruiz al concluir la presentación.

Víctor Manuel Ruiz, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es creador no solo la coreografía, sino también el concepto musical y el diseño de iluminación, logrando una unidad artística integral. Este avance es el preludio de un proyecto que se estima tendrá su estreno oficial a mediados de 2026.