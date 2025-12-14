Cautivan en Recital Navideño, alumnos de Iniciación Musical

Alumnos de Iniciación Musical de la Escuela Superior de Artes José Limón, adscrita al Instituto Sinaloense de Cultura, ofrecieron un recital en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, como parte del programa de fin de año de esa casa de estudios.

En el concierto participaron alumnos de nivel preescolar y primaria con los maestros Diana Valdés, Itzairis López Inda, Elizabeth Russell y Mario Velarde.

Abrió la presentación el grupo de Preescolar, bajo la tutela de la maestra Diana Valdés, que interpretó la “Marcha de la suite Cascanueces”, de Piotr I. Tchaikovsky; “El burrito sabanero” y “Noche de paz”.

A su vez, los alumnos de Primaria (grupo 1) tocaron la “Danza rusa”, de la suite Cascanueces de Tchaikovsky; el villancico “Rodolfo el reno” y “Campanas de navidad”, también bajo la guía de la maestra Diana Valdés.

El grupo 2 de Primaria, a cargo de la maestra Itzairis López Inda, interpretó los villancicos “La primera Navidad (tradicional)” y “Paseo en trineo”, de Leroy Anderson. También el grupo 1 de Primaria interpretó “Jingle Bells” y “Eye of the tiger”.

Alumnos de Primaria con la maestra Elizabeth Russell interpretaron a su turno “Noche de Paz” y “Adeste Fideles”, dos típicos villancicos navideños.