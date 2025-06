Cautivan los hermanos Montoya con su recital de piano y violín

En la Sala de Conciertos de la Esum, ante la comunidad escolar, abrió el programa Sara Montoya, quien interpretó la Suite francesa No 2 en Do menor, de Johann Sebastian Bach, en sus cinco movimientos, que fueron acometidos con soltura.

Le siguió Ieshua Montoya, al violín, acompañado en el piano por la maestra Lilia Valdespino en la pieza Concierto en La menor opus 3 No. 6, de Antonio Vivaldi, en tres movimientos (Allego, Largo, Presto).

Luego Sara Montoya volvió con la Sonata opus 10 No. 1 en Do menor, de Ludwig van Beethoven, de la cual interpretó el movimiento Molto allegro e con brío, y Ieshua Montoya se siguió con la pieza Students Concert op.13 No. 11, de Friedrich Seitz en su movimiento Allego non troppo, en la que le acompañó al piano Lilia Valdespino.

Sara Montoya, a su vez, le siguió con el Vals op.64 No. 2, de Frédéric Chopin, para luego tocar a dúo, los dos, el tema Country Dance, de Carl Maria von Weber.

Cerró Sara Montoya con las Variaciones sobre un tema de Paganini, de Isaak Berkovich en una interpretación al piano.

Con ello continúa la serie de presentaciones de fin de cursos en todas las áreas de formación y capacitación del Instituto Sinaloense de Cultura, en la que los alumnos de iniciación artística, del nivel técnico y de licenciaturas, así como de los diversos talleres presentan a la sociedad una muestra del nivel alcanzado en sus estudios.