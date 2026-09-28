Celebra Compañía Folclórica Sinaloense el aniversario de Culiacán

Con música de tambora en vivo, vestuarios coloridos y la fuerza de la danza, la Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura celebró el 495 aniversario de Culiacán. El Teatro MIA se llenó para el espectáculo que hizo presente el patrimonio cultural de Sinaloa.
La Gala Folclórica, presentada el domingo 27 de septiembre, mostró el patrimonio cultural de Sinaloa ante un público familiar. La agrupación, bajo la dirección de Olimpia Chávez y con la participación del coreógrafo Yahir Padilla, ofreció el espectáculo Sinaloa, tierra fértil de danzantes.
La presentación se enmarcó en las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán, donde diversas expresiones artísticas buscan celebrar la identidad y las tradiciones de la ciudad. El Instituto Sinaloense de Cultura organiza estos eventos para fomentar la cultura local.
El Instituto Sinaloense de Cultura se sumó a los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, celebrando la ciudad a través de la música y la danza, y contribuyendo a mantener vivas las tradiciones y el patrimonio cultural de Sinaloa, informaron representantes del ISIC.
El programa comenzó con una pieza de la maestra Alicia Montaño, inspirada en la zafra de tomate. Esta coreografía representó la vida y el trabajo del campo sinaloense.
Continuó con Sones de tambora, creación de la maestra Livia Manjarrez Garay. La obra destacó el vestuario de flor de amapa, con temas como El sauce y la palma y La guacamaya.
Posteriormente, Alegoría del mar, de Olimpia Chávez y Yahir Padilla, recreó la vida de las comunidades costeras y la actividad pesquera. Incluyó temas como Arriba mi Sinaloa y Camarón pelao.
La tradición de las celebraciones populares se hizo presente con Boda de pueblo en el norte de Sinaloa. Esta pieza del maestro Rubén Azcárraga, adaptada por Olimpia Chávez y Yahir Padilla, llevó al escenario una boda tradicional con música como La India bonita y el vals Alejandra.
La gala siguió con Comparsas, Fiesta de carnaval en Sinaloa, también de Chávez y Padilla. Esta sección incorporó elementos del Carnaval de Mazatlán, con piezas como Los papaquis y El manicero.
La música de tambora en vivo generó entusiasmo entre el público, que acompañó con aplausos cada cuadro. La presencia de los músicos reforzó la energía de las coreografías y el vínculo con las tradiciones populares.
Los integrantes de la Compañía Folclórica Sinaloense mostraron su preparación, disciplina y talento. Se convirtieron en representantes del folclor sinaloense, exponiendo la riqueza de las expresiones que forman parte de la identidad del estado.
Al finalizar la presentación, Adolfo Plata Guzmán, titular del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, entregó un diploma de participación a la Compañía representativa del ISIC. El reconocimiento fue recibido por la directora Olimpia Chávez.