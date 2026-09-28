Celebra Compañía Folclórica Sinaloense el aniversario de Culiacán

Con música de tambora en vivo, vestuarios coloridos y la fuerza de la danza, la Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura celebró el 495 aniversario de Culiacán. El Teatro MIA se llenó para el espectáculo que hizo presente el patrimonio cultural de Sinaloa. La Gala Folclórica, presentada el domingo 27 de septiembre, mostró el patrimonio cultural de Sinaloa ante un público familiar. La agrupación, bajo la dirección de Olimpia Chávez y con la participación del coreógrafo Yahir Padilla, ofreció el espectáculo Sinaloa, tierra fértil de danzantes. La presentación se enmarcó en las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán, donde diversas expresiones artísticas buscan celebrar la identidad y las tradiciones de la ciudad. El Instituto Sinaloense de Cultura organiza estos eventos para fomentar la cultura local.

El evento se realizó en el MIA.

El Instituto Sinaloense de Cultura se sumó a los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, celebrando la ciudad a través de la música y la danza, y contribuyendo a mantener vivas las tradiciones y el patrimonio cultural de Sinaloa, informaron representantes del ISIC. El programa comenzó con una pieza de la maestra Alicia Montaño, inspirada en la zafra de tomate. Esta coreografía representó la vida y el trabajo del campo sinaloense. Continuó con Sones de tambora, creación de la maestra Livia Manjarrez Garay. La obra destacó el vestuario de flor de amapa, con temas como El sauce y la palma y La guacamaya. Posteriormente, Alegoría del mar, de Olimpia Chávez y Yahir Padilla, recreó la vida de las comunidades costeras y la actividad pesquera. Incluyó temas como Arriba mi Sinaloa y Camarón pelao.

Distintos cuadros dancísticos se presentan en la gala.