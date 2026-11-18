El mar, las escenas cotidianas del viejo Mazatlán y los recuerdos de infancia que conforman el universo plástico de Antonio López Sáenz, cobraron vida en la exposición Antonio López Sáenz, una manera de estar en el mundo, inaugurada en el Vestíbulo de El Colegio de Sinaloa.
La muestra, integrada por 14 obras, forma parte de las actividades conmemorativas por el 35 aniversario de la institución y representa un homenaje al artista mazatleco, quien fue uno de sus colegiados fundadores y creador de su identidad gráfica.
A través de la pintura, el dibujo, el grabado, la cerámica y la escultura, el recorrido permite acercarse a las distintas facetas de su producción artística, en la que el puerto, el mar y sus habitantes ocuparon un lugar fundamental.
Las obras muestran escenas de la vida cotidiana, recuerdos de su infancia, una mirada hacia Mazatlán, con sus personajes característicos: cuerpos voluminosos, cabezas pequeñas, sin facciones definidas, pero cuya identidad se construye a través de sus posturas, actitudes y del contexto en el que aparecen.
Durante la inauguración, Minerva Solano, directora de Vinculación Académica de El Colegio de Sinaloa, dio la bienvenida y explicó que se trata de una muestra representativa de las principales facetas creativas del maestro.
“Es una muestra muy representativa de las principales facetas del maestro Antonio. Está el dibujo, está el grabado, está también la cerámica y, por supuesto, la pintura”, comentó.
Las piezas fueron reunidas mediante préstamos del Museo de Arte de Mazatlán, el Museo de Arte de Sinaloa, colecciones privadas y el propio acervo de El Colegio de Sinaloa.
Solano explicó que la exposición también responde al interés de recuperar la memoria de quien tuvo una participación importante en los orígenes de la institución.
“Tratamos de rendir homenaje al maestro Antonio en este aniversario del Colegio, siendo él uno de los colegiados fundadores, creador de la imagen del Colegio. El logotipo del Colegio fue creado por él y pensamos que había que traerlo a la memoria”, expresó.
Añadió que toda conmemoración implica también un ejercicio de rememoración, por lo que consideraron importante tener presente al artista en una fecha significativa para la institución.
Entre las obras que integran el recorrido se encuentran Encuentro en el malecón y Una tarde del domingo, ambas acuarelas sobre papel, así como Las Plañideras, la escultura en bronce Bienvenidos a Sinaloa, Abstracción, Ofrenda final y el grabado Tratado de navegación.
La exposición incluye también un retrato de Antonio López Sáenz realizado por Andrés Rentería.
Antonio López Sáenz, una manera de estar en el mundo permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre en el Vestíbulo de El Colegio de Sinaloa. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.