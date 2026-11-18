El mar, las escenas cotidianas del viejo Mazatlán y los recuerdos de infancia que conforman el universo plástico de Antonio López Sáenz, cobraron vida en la exposición Antonio López Sáenz, una manera de estar en el mundo, inaugurada en el Vestíbulo de El Colegio de Sinaloa.

La muestra, integrada por 14 obras, forma parte de las actividades conmemorativas por el 35 aniversario de la institución y representa un homenaje al artista mazatleco, quien fue uno de sus colegiados fundadores y creador de su identidad gráfica.

A través de la pintura, el dibujo, el grabado, la cerámica y la escultura, el recorrido permite acercarse a las distintas facetas de su producción artística, en la que el puerto, el mar y sus habitantes ocuparon un lugar fundamental.

Las obras muestran escenas de la vida cotidiana, recuerdos de su infancia, una mirada hacia Mazatlán, con sus personajes característicos: cuerpos voluminosos, cabezas pequeñas, sin facciones definidas, pero cuya identidad se construye a través de sus posturas, actitudes y del contexto en el que aparecen.

Durante la inauguración, Minerva Solano, directora de Vinculación Académica de El Colegio de Sinaloa, dio la bienvenida y explicó que se trata de una muestra representativa de las principales facetas creativas del maestro.