Celebra el Isic 40 años de trayectoria de Cecilia Pablos

En una galería totalmente llena y ante la presencia de la comunidad cultural sinaloense, el Instituto Sinaloense de Cultura inauguró la exposición “Días de pájaros salvajes”, muestra con la que se rinde homenaje a los 40 años de trayectoria de la reconocida creadora sinaloense Cecilia Pablos.

Obras que se mueven entre el realismo mágico, el lirismo poético y el informalismo, en una estética donde aves, olas y flores se convierten en metáforas del deseo de libertad y de la vulnerabilidad humana, compartió la artista y poeta sinaloense.

La Galería de Arte Álvaro Blancarte lució abarrotada por artistas, pintores, creadores visuales, invitados de la homenajeada y representantes de la sociedad cultural del estado, quienes acudieron para acompañar este momento significativo en la historia reciente de la plástica sinaloense.

Durante la inauguración, la artista estuvo acompañada por Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística del Isic; Margarita Aidé Félix Torres, jefa del Departamento de Artes Visuales y encargada de las Galerías de Arte, así como por la promotora cultural Victoria Tatto.

Margarita Félix destacó la relevancia de la obra de Pablos como un pilar fundamental en la plástica contemporánea del estado.

“Para la Red de Galerías del Isic, recibir esta muestra es un acto de justicia poética y profesional. Cecilia Pablos nos entrega un ‘territorio sensible’ donde la memoria, el cuerpo y la naturaleza se interceptan para cuestionar lo que migra y lo que resiste”, expresó.

Rodolfo Arriaga dirigió unas palabras de reconocimiento a la artista, subrayando la solidez de su trayectoria y la profundidad de su propuesta estética, construida a lo largo de cuatro décadas de trabajo constante.