Celebra el Isic 50 años, durante el 2025

En esa reflexión, Avilés señaló desafíos como los vaivenes presupuestales federales y la necesidad de fortalecer la atención a los municipios.

Este año el eje simbólico fueron los 50 años Difocur–Isic (1975–2025), y en una de las conversaciones “Difocur–Isic, medio siglo de políticas culturales”, titulares y responsables de cultura en distintas administraciones compartieron retos, logros y fortalezas.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, señaló que la cultura es un elemento indispensable para transformar y generar nuevos ambientes.

La cultura es un derecho y un camino para reconstruir comunidad fue la directriz con la que trabajó el Instituto Sinaloense de Cultura durante 2025.

Como parte de la celebración, se vivió un momento colectivo significativo: la Gran Coreografía Simultánea de “El Sinaloense” (y “El sauce y la palma”), con más de mil bailarines en las 20 cabeceras municipales (y algunas sindicaturas). Un gesto cultural de identidad y participación ciudadana a escala estatal.

En 2025 se fortaleció el fomento a la lectura con nuevas ferias y acciones municipales. Nació la primera Feria Escuinapense del Libro 2025, con 92 actividades, talleres para infancias y juventudes, ludoteca y presentaciones editoriales; en su inauguración, Avilés destacó el impulso a ferias del libro con respaldo institucional y participación ciudadana.

En octubre, dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025, se llevó a cabo la cuarta edición del Encuentro de Literatura Inés Arredondo en sede en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, y con participación de más de 50 escritoras, además de presentaciones de libros, talleres, lecturas, charlas, performance, video y más.

Hacia el cierre del año, la Feria del Libro Los Mochis 2025 se consolidó como punto de encuentro regional: ahí se entregó el Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025 a Roxana Elvridge-Thomas, con placa y 100 mil pesos de estímulo.

En el rubro literario, se anunció que el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2025 fue para José Roberto López Martínez (poesía) y Kazuki Alberto Ito Cervera (cuento), con una participación de 88 trabajos en cuento y 104 en poesía; el galardón incluye 125 mil pesos y diploma por categoría.

También se reconocieron trayectorias y aportaciones desde distintas áreas: Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social “José C. Valadés” 2025 para Rosa Margarita González Morán, Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias 2025 para Jesús Ursino Ramos Cota, Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025 para Ana García Bergua, y cerraron el año con el máximo galardón artístico estatal: el Premio Sinaloa de las Artes 2025 para Gordon Campbell.

Además de la programación en recintos y municipios, este año el Isic impulsó formación y capacitación con recursos federales: un programa de 71 acciones “Creación y Memoria” (de septiembre a fin de año) en los 20 municipios, con inversión de 2.4 mdp del AIEC 2025, abarcando literatura, arte popular, música e inclusión. En esa ruta, se reiteró la importancia de gestionar convocatorias y recursos para que lleguen a creadoras y creadores.

En formación artística, la Escuela Superior de Artes José Limón, graduó a su XIV Generación (Licenciatura en Danza Contemporánea 2021–2025) y se subrayó el alcance estatal de talleres y escuelas, con participación de mil 200 niñas, niños, jóvenes y adultos en el ciclo escolar.

En música comunitaria, arrancaron cursos para formar 5 agrupaciones musicales juveniles (bandas y orquestas) en Eldorado, Badiraguato, Choix, Isla del Bosque (Escuinapa)y Juan José Ríos, con equipamiento y fortalecimiento del Sistema Estatal de Fomento Musical.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes vivió un hito institucional: la presentación de Alexandre Da Costa como director titular, abriendo una nueva etapa de proyección artística. Se anunció una ruta de temporada con mayor presencia fuera de Culiacán, llegando a cabeceras municipales de El Fuerte, Choix, Badiraguato y Mocorito, y una Temporada de Otoño 2025 con programación amplia.

La agenda anual se sostuvo con festivales y temporadas que activaron públicos en distintas disciplinas: Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2025, Festival Internacional de Danza José Limón, Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz”, Festival de Rock Sinaloa 2025, Festival Cultural Sinaloa 2025.

Este año, además, el Isic acompañó dos programas clave que sostienen procesos creativos y comunitarios: PACMyC 2025: participación histórica con 111 proyectos registrados de 18 municipios, con una bolsa reportada de 3 millones de pesos; PECDAS 2025, con 51 proyectos seleccionados, ampliando oportunidades.