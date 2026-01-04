‘La cultura es un elemento indispensable para generar nuevos ambientes’, asegura Juan Avilés Ochoa

En esa reflexión, Avilés señaló desafíos como los vaivenes presupuestales federales y la necesidad de fortalecer la atención a los municipios.

Este año el eje simbólico fueron los 50 años Difocur–Isic (1975–2025), y en una de las conversaciones “Difocur–Isic, medio siglo de políticas culturales”, titulares y responsables de cultura en distintas administraciones compartieron retos, logros y fortalezas.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, señaló que la cultura es un elemento indispensable para transformar y generar nuevos ambientes.

La cultura es un derecho y un camino para reconstruir comunidad fue la directriz con la que trabajó el Instituto Sinaloense de Cultura durante 2025.

En Mazatlán se presentó La Bohème de Giacomo Puccini con el TAOS.

Los clásicos con un ropaje moderno en “Stradivarius BaRock”, con la OSLA.

Como parte de la celebración, se vivió un momento colectivo significativo: la Gran Coreografía Simultánea de “El Sinaloense” (y “El sauce y la palma”), con más de mil bailarines en las 20 cabeceras municipales (y algunas sindicaturas). Un gesto cultural de identidad y participación ciudadana a escala estatal.

En 2025 se fortaleció el fomento a la lectura con nuevas ferias y acciones municipales. Nació la primera Feria Escuinapense del Libro 2025, con 92 actividades, talleres para infancias y juventudes, ludoteca y presentaciones editoriales; en su inauguración, Avilés destacó el impulso a ferias del libro con respaldo institucional y participación ciudadana.

En octubre, dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025, se llevó a cabo la cuarta edición del Encuentro de Literatura Inés Arredondo en sede en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, y con participación de más de 50 escritoras, además de presentaciones de libros, talleres, lecturas, charlas, performance, video y más.

Hacia el cierre del año, la Feria del Libro Los Mochis 2025 se consolidó como punto de encuentro regional: ahí se entregó el Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025 a Roxana Elvridge-Thomas, con placa y 100 mil pesos de estímulo.

En el rubro literario, se anunció que el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2025 fue para José Roberto López Martínez (poesía) y Kazuki Alberto Ito Cervera (cuento), con una participación de 88 trabajos en cuento y 104 en poesía; el galardón incluye 125 mil pesos y diploma por categoría.

También se reconocieron trayectorias y aportaciones desde distintas áreas: Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social “José C. Valadés” 2025 para Rosa Margarita González Morán, Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias 2025 para Jesús Ursino Ramos Cota, Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025 para Ana García Bergua, y cerraron el año con el máximo galardón artístico estatal: el Premio Sinaloa de las Artes 2025 para Gordon Campbell.

Además de la programación en recintos y municipios, este año el Isic impulsó formación y capacitación con recursos federales: un programa de 71 acciones “Creación y Memoria” (de septiembre a fin de año) en los 20 municipios, con inversión de 2.4 mdp del AIEC 2025, abarcando literatura, arte popular, música e inclusión. En esa ruta, se reiteró la importancia de gestionar convocatorias y recursos para que lleguen a creadoras y creadores.

En formación artística, la Escuela Superior de Artes José Limón, graduó a su décimo cuarta Generación (Licenciatura en Danza Contemporánea 2021–2025) y se subrayó el alcance estatal de talleres y escuelas, con participación de mil 200 niñas, niños, jóvenes y adultos en el ciclo escolar.

En música comunitaria, arrancaron cursos para formar 5 agrupaciones musicales juveniles (bandas y orquestas) en Eldorado, Badiraguato, Choix, Isla del Bosque (Escuinapa) y Juan José Ríos, con equipamiento y fortalecimiento del Sistema Estatal de Fomento Musical.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes vivió un hito institucional: la presentación de Alexandre Da Costa como director titular, abriendo una nueva etapa de proyección artística. Se anunció una ruta de temporada con mayor presencia fuera de Culiacán, llegando a cabeceras municipales de El Fuerte, Choix, Badiraguato y Mocorito, y una Temporada de Otoño 2025 con programación amplia.

La agenda anual se sostuvo con festivales y temporadas que activaron públicos en distintas disciplinas: Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2025, Festival Internacional de Danza José Limón, Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz”, Festival de Rock Sinaloa 2025, Festival Cultural Sinaloa 2025.

Este año, además, el Isic acompañó dos programas clave que sostienen procesos creativos y comunitarios: PACMyC 2025: participación histórica con 111 proyectos registrados de 18 municipios, con una bolsa reportada de 3 millones de pesos; PECDAS 2025, con 51 proyectos seleccionados, ampliando oportunidades.