Celebra el Masin 34 años con la exposición ‘Memorias Urbanas’

El Museo de Arte de Sinaloa inauguró la exposición fotográfica “Memorias Urbanas”, la cual se enfoca en la obra civil realizada por el Arquitecto de la Ciudad, Luis F. Molina, durante el gobierno de Francisco Cañedo.

La exhibición, realizada en colaboración con la Fototeca Culiacán, fue inaugurada con la presencia del Javier López, coordinador de la Fototeca Culiacán, Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin y Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión del Instituto Sinaloense de Cultura.

Al inaugurar la exposición, Álvarez Otáñez comentó que la exposición se liga directamente a la historia del recinto, ya que el Arquitecto Luis F. Molina estuvo muy ligado al edificio sede del Masin, al dirigir durante su estancia en Culiacán, la construcción de la segunda planta del inmueble.

Javier López explicó que la Fototeca Culiacán es una institución dedicada al resguardo de la historia gráfica regional, haciendo hincapié en la investigación del periodo neoclásico (primeros años del Siglo 20, hasta 1930), y detalló que esta exposición abarca desde el periodo clásico, premoderno y moderno, buscando un equilibrio entre ellos.