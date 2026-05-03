Celebra el Masin a los niños con actividades artísticas y recreativas

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN), llevó a cabo el festejo con motivo del Día del Niño y la Niña, con un programa que integró actividades artísticas, recreativas y de convivencia familiar, así como la premiación de los ganadores del concurso Dibujando al Masin.

Inna Teresa Álvarez, jefa del Museo, destacó la participación de los niños en esta convocatoria, con 31 trabajos de excelente calidad recibidos, a través de los cuales los pequeños interpretaron al Masin a través de las líneas y el color.

Quienes resultaron ganadores fueron Sakura Togo García Sánchez, de 11 años; Luis Ángel Guzmán Morales, de 9 años; y Alexa Carolina Valenzuela Moreno, de 7 años, quienes además de recibir diploma de participación, se les obsequiaron paquetes de material de arte.