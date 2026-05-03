Celebra el Masin a los niños con actividades artísticas y recreativas

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Sinaloa (MASIN), llevó a cabo el festejo con motivo del Día del Niño y la Niña, con un programa que integró actividades artísticas, recreativas y de convivencia familiar, así como la premiación de los ganadores del concurso Dibujando al Masin.
Inna Teresa Álvarez, jefa del Museo, destacó la participación de los niños en esta convocatoria, con 31 trabajos de excelente calidad recibidos, a través de los cuales los pequeños interpretaron al Masin a través de las líneas y el color.
Quienes resultaron ganadores fueron Sakura Togo García Sánchez, de 11 años; Luis Ángel Guzmán Morales, de 9 años; y Alexa Carolina Valenzuela Moreno, de 7 años, quienes además de recibir diploma de participación, se les obsequiaron paquetes de material de arte.
Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas a Nathalia Salgueiro Cabanillas, de 10 años; Zoe Díaz Terán Domínguez, de 9 años; Monserrath Pimentel García, de 12 años; Yesenia Isabel Salomón Fernández, de 11 años; y Ángela Sofía Almaraz Lizárraga, de 9 años.
Como parte del programa, y como una actividad perteneciente al Festival ReVuelo del programa Alas y Raíces que a nivel nacional está celebrando 30 años, se presentó el cuentacuentos Juan Carlos Núñez, quien ofreció una narración que fomentó la imaginación y la participación de los niños de edad y de corazón reunidos en el patio del Museo de Arte de Sinaloa.
Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de la tradicional partida de pastel y participaron en diversos talleres y actividades, como la elaboración de papalotes de mano, modelado de figuras de barro, así como juegos de mesa —lotería y serpientes y escaleras— y dinámicas recreativas como brincar la cuerda y la peregrina.
Para cerrar el festejo, se presentó la Banda Sinfónica Juvenil del Estado con el programa La Magia de Pixar, bajo la dirección del maestro Diego Rojas, brindando un concierto que fue ampliamente disfrutado por el público asistente.