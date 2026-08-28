$!Celebra el Paseo de las artes la memoria y tradiciones en el Callejón Andrade

Con una tarde tranquila y un público que recorría los diferentes espacios, el Paseo de las Artes volvió a convertir el Callejón Andrade en un punto de encuentro para la cultura, las tradiciones y la convivencia, en una jornada dedicada a reconocer al barrio como parte fundamental de la memoria colectiva.

Durante la actividad participaron integrantes del grupo de vecinos de la colonia Morelos, Barrio 46, quienes compartieron la importancia de preservar las historias, costumbres y saberes que se construyen en las calles y que forman parte de la identidad de una comunidad.

Como parte del programa se realizó el Desfile de Poetas, espacio en el que las anécdotas, personajes y recuerdos del barrio cobraron vida a través de la palabra, evocando aquellas historias que se construyen en las banquetas y permanecen en la memoria de sus habitantes.

El público también tuvo la oportunidad de participar en La Trivia de los Libros, dinámica en la que se pusieron a prueba los conocimientos de cultura general y se entregaron ejemplares enviados por el programa Salas de Lectura.