Celebra el programa Miércoles de Concierto sus 15 años con el Cuarteto San Miguel

El romanticismo del Cuarteto San Miguel se hizo presente con una velada llena de sentimiento para celebrar el 15 aniversario del Programa Miércoles de concierto, que cada semana lleva música, arte y cultura a la sociedad.

El proyecto que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Dirección General de Extensión de la Cultura, la Unidad de Bienestar Universitario y Radio UAS, ofreció ‘La tradición romántica de Sinaloa’ con una de las agrupaciones universitarias más representativas.

El Paseo del Ángel fue testigo de un repertorio con temas emblemáticos como Culiacán, Dios no lo quiera, de Javier Solís, Cien años, de los compositores Rubén Fuentes y Alberto Raúl Cervantes, así como Mar y cielo y Me voy pa’l pueblo, del trío Los Panchos.

Las baladas Culpable o no y Hasta que me olvides, que se hicieran famosas en la voz de El Sol, Luis Miguel también sonaron en el escenario; El libro de los dioses, Bésame mucho, de Consuelito Velázquez y Piel canela, de Bobby Capó, fueron otros de los temas que interpretó la agrupación universitaria con más de 30 años de trayectoria.

En el evento de aniversario, el director de Actividades Artísticas, Miguel Ángel Espinoza Castillo, estuvo acompañado por Julio César Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, quien felicitó a la Universidad por este programa que fomenta la cultura y el arte, así como a los artistas por compartir su talento y llevar su música a todo el público.