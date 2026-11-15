Celebra el Rock de Culiacán su historia con libro de Javier Angulo

El evento, parte de las actividades del Festival de Rock Sinaloa 2026, congregó a músicos, integrantes de bandas, promotores y seguidores que han impulsado la escena local durante dos décadas. Muchos de los asistentes son protagonistas directos de las historias narradas en el libro.

La comunidad rockera de Culiacán se reunió en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura para la presentación del libro “Había tanto sol sobre nuestras cabezas”, de Javier Angulo. El evento fue un encuentro emotivo con una parte crucial de su historia.

El libro “Había tanto sol sobre nuestras cabezas. El rock en Culiacán del año 2000 al 2020” es un registro del desarrollo musical en la ciudad. Su presentación en el Festival de Rock Sinaloa 2026 añadió relevancia al encuentro, situándolo como un espacio para la reflexión y el reconocimiento de la trayectoria del género.

Durante la conversación, Angulo compartió que la elaboración del libro le tomó alrededor de tres años de investigación, revisión de archivos, fotografías, videos, publicaciones y testimonios.

“No se trata de un registro exhaustivo de todo lo sucedido, pues una escena musical es mucho más grande que cualquier intento individual por contarla. Se trata, más bien, de su mirada sobre esos años, enriquecida con las experiencias y recuerdos de otras personas”, expresó Javier Angulo.

Sergio Ceyca estuvo presente como organizador, acompañado por César Ernesto Hernández y LaMenor como comentaristas, quienes aportaron reflexiones sobre el desarrollo del rock en Culiacán. Hernández compartió una lectura del libro como un “álbum musical”, donde cada capítulo es una canción con su propia historia y sensibilidad, permitiendo entender la diversidad de voces en sus páginas.

Un tema que generó identificación entre los presentes fue la autogestión de las bandas y las dificultades para encontrar espacios donde tocar. Se destacó la necesidad de muchos músicos de organizar sus propios conciertos y abrirse camino ante la falta de oportunidades. La experiencia de tener una banda local implica animarse a organizar los eventos, un esfuerzo que resulta fundamental en el recorrido de cualquier proyecto musical.

También se resaltó el valor de los pequeños conciertos y los toquines entre amigos, donde las bandas se encuentran con su público de manera cercana. Muchos recuerdos nacen en esos encuentros íntimos, más allá de los grandes escenarios.

La charla abordó las transformaciones del rock en Culiacán, desde las influencias de los noventa hasta las agrupaciones y corrientes de los dos mil y las décadas posteriores. Se mencionó el ska, el metal y otras propuestas, así como los cambios generacionales en la relación entre bandas y públicos.

Para Angulo, este recorrido tiene una dimensión personal, pues formó parte de agrupaciones como DeLorean y Toro Metralla. Volver sobre estas dos décadas significó reencontrarse con experiencias vividas como músico, espectador y organizador.

El libro, publicado por Ediciones del Olvido en coedición con el Instituto Sinaloense de Cultura, incorpora códigos QR en sus capítulos. Estos enlaces conducen a materiales audiovisuales en YouTube, con videos de agrupaciones y canciones relacionadas, enriqueciendo la lectura con sonidos e imágenes.

La historia del rock culichi no está únicamente en las páginas de un libro. Está en las personas que estuvieron ahí, en quienes tocaron, fotografiaron, organizaron conciertos, prestaron espacios, asistieron a los toquines y acompañaron a las bandas. También en quienes, desde el público, fueron parte de esa convivencia y de esa memoria colectiva.

Al concluir la conversación entre el autor y los comentaristas, el encuentro continuó con una ronda de preguntas, respuestas y comentarios de los asistentes. La charla se prolongó de manera espontánea entre anécdotas y coincidencias, mientras Javier Angulo permaneció durante un buen rato firmando ejemplares y conversando con quienes se acercaron.

“Había tanto sol sobre nuestras cabezas” recupera dos décadas de esa historia, pero el encuentro en la Sala Lumière recordó que la memoria sigue construyéndose. Está en quienes todavía tienen anécdotas que contar y en las nuevas generaciones que hoy hacen sus propios conciertos, forman bandas y encuentran en el rock una manera de expresarse.