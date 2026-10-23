Celebra el tradicional ‘Paseo de las Artes’, su 15 Aniversario

El Instituto Sinaloense de Cultura, como parte del Festival Cultural Sinaloa, se unió a la celebración del 15 Aniversario del Paseo de las Artes, un programa interinstitucional semanal que nació un 13 de octubre de 2011 y que este jueves celebró su edición 576 con la presencia estelar del percusionista Dany Borrego, acompañado de su inseparable cajón y batería, en un programade sones y rumbas.
Acompañado por los músicos Ernesto Recio, Abraham Macías y Pablo Rosas en el saxofón, bajo y guitarra, el artista sinaloense presentó el programa Sones y rumbas, con el que llenaron de ritmo el tianguis cultural ubicado en el Callejón Andrade, a un costado del Teatro Pablo de Villavicencio.
El repertorio de la noche estuvo conformado por los temas Me llamas, La gata bajo la lluvia, a ritmo de rumba-cumbia; la rumba flamenca El toro enamorado de la luna, y un popurrí de Las Morenitas, de Joan Sebastian.
La fiesta musical continuó con el tema Cómo te extraño mi amor, de La maza, y Así fue, de Juan Gabriel, entre otros temas quepusieron a bailar a los asistentes.
El tianguis inició sus actividades desde las 15:00 horas en su lugar habitual, a uncostado del Antiguo Mesón San Carlos (hoy Centro Sinaloa de las ArtesCentenario del ISIC), donde las mesas de expo-venta ofrecieron una variadaselección de productos artesanales y gastronómicos, incluyendo mezcal, tamalesy quesadillas oaxaqueñas, bisutería regional, postres caseros, salsas, miel deabeja, café, artesanías, pizza napolitana, velas aromáticas y pan de mujer, entreotros.
Además de la música, el Paseo de las Artes incluyó el tradicional Desfile de Poetas, un espacio para la lectura en voz alta de poemas originales; se realizó la trivia de los libros, donde los asistentes ganaron ejemplares donados por el programa Salas de Lectura, por responder preguntas de cultura general.
También se realizó la presentación del programa Danza en Espacio Público, que en esta ocasión ofreció un performance a cargo de la bióloga Judith Pampa, quien además tuvo una participación de divulgación científica sobre los hongos.
No pudo faltar el tradicional pastel de aniversario, el cual disfrutaron todos los presentes. El Paseo de las Artes es un evento creado y conducido por José Alfonso Flores Carrasco, con la invaluable colaboración de la maestra Rocío Arrieta, y se realiza con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.