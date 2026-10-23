Celebra el tradicional ‘Paseo de las Artes’, su 15 Aniversario

El Instituto Sinaloense de Cultura, como parte del Festival Cultural Sinaloa, se unió a la celebración del 15 Aniversario del Paseo de las Artes, un programa interinstitucional semanal que nació un 13 de octubre de 2011 y que este jueves celebró su edición 576 con la presencia estelar del percusionista Dany Borrego, acompañado de su inseparable cajón y batería, en un programade sones y rumbas.

Acompañado por los músicos Ernesto Recio, Abraham Macías y Pablo Rosas en el saxofón, bajo y guitarra, el artista sinaloense presentó el programa Sones y rumbas, con el que llenaron de ritmo el tianguis cultural ubicado en el Callejón Andrade, a un costado del Teatro Pablo de Villavicencio.

El repertorio de la noche estuvo conformado por los temas Me llamas, La gata bajo la lluvia, a ritmo de rumba-cumbia; la rumba flamenca El toro enamorado de la luna, y un popurrí de Las Morenitas, de Joan Sebastian.