Hacer música propia y difundirla, fue la idea principal al crear Ergo Sum, y si a esto le sumaba que a una o dos personas les gustara, se daban por bien servidos y los hacía felices, aseguró Polo Carrillo durante el programa Universarte.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de la cuenta Cultura UAS, el creador del tema Soy tomatero detalló que, junto a Naranja Mecánica, Molto Lumpen y otros tantos otros grupos musicales que intentaban hacer música original.

“Sacar lo que uno traía adentro y convertir eso en canciones, ahora sí que la problemática que un bato sinaloense, un plebe podía tener en sus circunstancias.

Agregó que hicieron muchos intentos por difundir su música, especialmente en CDMX y hubo un resultado que lo tiene contento.

“La idea original era hacer música propia y difundirla, nomás por esa sensación de sentirse contento de hacer música propia y el hecho de que le gustara a una persona ya era un logro, nos hacía sentir felices”.

Habló también de cuando descubrió el género musical con los grupos argentinos Soda Stereo, Enanitos verdes, así como Charly García.

“Yo descubro sus discos y fueron para mí una influencia para empezar Ergo Sum y sobre todo una influencia para para componer rock en español, porque lo que conocía era rock inglés, bandas de rock metal, glam rock, que si me gustaba, pero cuando descubro que existe rock que se puede cantar en español fue como que me explotó la cabeza y dije eso quiero hacer yo y eso hice”, dijo.

“Yo empiezo a mitad de la década de los ochentas y nace Ergo Sum en los noventas y ahora sé que había rock en México y también en Culiacán con bandas como Los Universitarios y bandas que hicieron lo suyo en su momento como el Mojica, ahora sé, he investigado y he platicado con expertos y me enteré que hubo un movimiento aquí que nos precedieron”.

Respecto al rock en Culiacán señaló que hay muchos grupos nuevos, sigue habiendo rock en Culiacán, nueva forma de ver la música, con más conocimientos, con más propuestas.

“Ahorita yo me encuentro con que muchos de los grupos tienen una enorme exposición en redes, conocen gente que sabe hacer videos, lo cual a nosotros no nos pasó, no había tecnología, había cine, pero costaba un dineral, ahora muchos morros se la rifan en sus videos, con su computadora, hacen música, hay un montón de artistas locales porque con eso puedo vislumbrar que Culiacán se acerca más a la ciudad a la que siempre quise pertenecer como Guadalajara o Monterrey o CDMX donde es común que existan muchas bandas de rock , muchos programas de radio que difunden rock, muchos periodistas que saben de rock y escriben de rock y Culiacán estaba fuera de todo eso”.

Aun así es un panorama prometedor.

“Veo que hay muchos grupos nuevos que saben el cómo hacer las cosas y veo un futuro muy halagador en cuanto a la producción de grupos y de música, por lo menos en la idea musical, falta en la cuestión de la difusión, pero en la gestación del semillero musical si hay bastantes y muy buenos”.