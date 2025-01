Celebra Francisco Bibriesca 25 años de trayectoria en su tierra

El guitarrista sinaloense Francisco Bibriesca celebró 25 años de trayectoria en casa y con música, en el concierto de guitarra clásica “Eternal Kisses”, que ofreció en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario.

Y con esa presentación dio inicio también a su gira mundial 2025, aquí en su tierra.

Entre recuerdos de sus primeros conciertos, los andares, los aprendizajes, Bibriesca fue interpretando piezas entrañables para él: La Catedral de Agustín Barrios, Pasaje abierto de Edin Solís y Tres piezas españolas de Joaquín Rodrigo, entre otras.

Los sonidos de la guitarra inundaron todo el espacio de la nave de Catedral, desde el altar hasta la entrada, y llenaron también el corazón de los escuchas que atentos seguían cada movimiento de Francisco en las cuerdas de su guitarra.

Con “World Tour Eternal Kisses”, Francisco Bibriesca inició el recorrido 2025 por ciudades y estados del país, por diversos escenarios de los Estados Unidos y un total de diez países. Conciertos que ofrecerá en los mejores espacios y teatros, tocará algunas veces en solitario, otras acompañado por Ensambles de guitarra o por grandes orquestas.

Que este concierto en Catedral de Culiacán sea el preludio de muchos más, de grandes experiencias y éxitos como guitarrista clásico para Francisco Bibriesca, uno de los más importantes exponentes de nuestro país en el mundo.

Francisco Bibriesca Beltrán es considerado uno de los íconos actuales de la música clásica en México, con 23 años de carrera artística y más de mil 800 conciertos realizados, el multipremiado guitarrista clásico ha sido considerado por la crítica internacional como uno de los intérpretes mexicanos de música de concierto más importantes y con la mayor actividad como concertista dentro y fuera de su país.

Desde su primera gira la cual inició en 2000 hasta el 2024, se ha presentado en recintos históricos como The Kennedy Center, en Washington, D.C.; The Sydney Opera House de Australia; The Cairo Opera House de Egipto; Gedung Kesenian Jakarta de Indonesia, así como en El Teatro Degollado y El Palacio de Bellas Artes de Guadalajara y la Ciudad de México por mencionar algunos.